Acquisti su ChatGPT con un clic: la nuova funzione di OpenAI

OpenAI lancia Instant Checkout per gli acquisti tramite ChatGPT

Disponibile per carrelli Etsy con un articolo, supporto Shopify in arrivo

Altri commercianti e regioni riceveranno presto il supporto

OpenAI ha presentato la nuova funzione Instant Checkout, che permette agli utenti di acquistare direttamente dall’interfaccia di ChatGPT. Lo strumento di ecommerce è accessibile a tutti i tipi di account ChatGPT personali, inclusi gli utenti free, Plus e Pro. Attualmente gli utenti possono effettuare acquisti di un singolo articolo da Etsy, ma sono previsti grandi cambiamenti e Instant Checkout diventerà molto più potente con il supporto per carrelli multi-articolo e altri commercianti.

ChatGPT aggiunge Instant Checkout

OpenAI ha dichiarato che Shopify sarà supportato "presto", il che include milioni di commercianti che utilizzano il popolare software. Dopo di che, l'azienda si è impegnata a supportare carrelli multi-articolo, aggiungere più commercianti e includere altre regioni. Nell'annuncio, OpenAI ha affermato che i risultati dei prodotti sono "organici e non sponsorizzati, classificati esclusivamente in base alla rilevanza per l'utente", in una sottile critica ai motori di ricerca tradizionali come Google. L'azienda ha anche osservato che i prodotti Instant Checkout non ottengono alcun tipo di favoritismo nei risultati. Su Etsy Italia, i prodotti digitali vanno da €1 a €18, mentre shop e bundle sono generalmente disponibili sotto i €100. Gli utenti non pagano commissioni aggiuntive per gli acquisti tramite ChatGPT. OpenAI guadagna addebitando una piccola commissione ai commercianti per gli acquisti completati. Il sistema funziona tramite l'Agentic Commerce Protocol (ACP), co-sviluppato con Stripe e ora open source, con il presidente di Stripe Technology and Business Will Gaybrick che nota l'emergente necessità di "riarchitettare i sistemi di commercio odierni" per l'era dell'AI. Gli utenti possono scegliere di pagare con la carta che hanno in archivio o scegliere una nuova carta/opzione di pagamento rapido, con OpenAI che afferma che i token di pagamento crittografati sono autorizzati solo per importi e commercianti specifici, quindi non possono essere utilizzati in modo improprio. "ChatGPT ci aiuta a incontrare gli acquirenti dove si trovano", ha concluso Rafe Colburn, CPO/CTO di Etsy. Il lancio arriva sulla scia di una serie di recenti aggiornamenti di OpenAI, inclusa la sua modalità agente AI, che può navigare i siti per conto dell'utente.