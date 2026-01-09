500 euro per 32GB di memoria, ecco cosa ci aspetta nel 2026

I prezzi delle DDR5 sono già alle stelle e per quest'anno sembrano probabili ulteriori rincari.

Un aumento del 60% delle DRAM potrebbe spingere i moduli DDR5 da 32 GB oltre la soglia dei 500 dollari.

La domanda dei settori Server e AI sta rimodellando l'offerta di memorie consumer.

Impossibile non aver notato che i prezzi delle memorie DRAM sono già elevati e, purtroppo, le nuove previsioni suggeriscono che i listini stiano per salire ulteriormente.

Gli analisti del settore prevedono un aumento considerevole dei costi delle DDR5 nel 2026, spinto da una contrazione dell'offerta e dal cambiamento delle priorità nel mercato delle memorie.

TrendForce prevede che i prezzi dei contratti DRAM balzeranno di circa il 55-60% nel primo trimestre del 2026 rispetto al trimestre precedente, riflettendo una disponibilità di mercato sempre più limitata.

Previsioni preoccupanti

La ricerca collega l'aumento alla scelta dei fornitori di spostare la capacità produttiva avanzata verso i prodotti per server e le memorie HBM, riducendo così l'offerta negli altri mercati.

È importante sottolineare che le previsioni di TrendForce riguardano i prezzi dei contratti, non un salto garantito e speculare per i moduli retail. Tuttavia, rendono bene l'idea della pressione che può riflettersi sui componenti per PC se le scorte diminuiscono e i produttori di moduli scaricano i costi sull'utente finale, cosa che avverrà sicuramente.

Per fare un esempio di dove potremmo arrivare, su Newegg un singolo modulo Patriot Viper Venom da 32 GB DDR5-5200 è attualmente quotato a 325,99 dollari. Se i prezzi al dettaglio dovessero salire in linea con le stime più alte di TrendForce, moltiplicando quella base di 325,99 dollari per 1,6 si arriverebbe a circa 521,60 dollari, una cifra impensabile fino a un anno fa.

Le DDR5 sono particolarmente esposte poiché condividono i processi produttivi con le memorie destinate ai server. Anche laddove la domanda si è indebolita, i limiti dell'offerta continuano a spingere i prezzi verso l'alto; si prevede infatti un rincaro anche per le memorie NAND Flash, sebbene con dinamiche differenti.

TrendForce ipotizza aumenti in tutte le categorie NAND, con i prezzi degli SSD client destinati a salire di oltre il 40% su base trimestrale.1 Per chi assembla PC, lo scenario attuale è critico. Gestire il budget per la memoria sta diventando sempre più difficile e componenti un tempo considerati secondari influenzano ora pesantemente le decisioni d'acquisto.