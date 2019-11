Windows 10, arriva il ripristino via cloud

Chi ha bisogno di reinstallare Windows 10 presto avrà un'altra opzione per compiere questa operazione.

L'ultima anteprima Windows 10 Insider Preview Build include infatti una nuova opzione per scaricare i dati dal cloud.

Finora, invece, per reinstallare Windows 10 è necessario averne una copia esterna. In genere chi deve farlo ne conserva una copia su una chiavetta o sul computer, e c'è quindi il rischio che il file si danneggi.

Reset

La nuova opzione compare tra le opzioni di ripristino nelle Impostazioni di Windows, e serve per reinstallare la stessa build presente sul PC, nonché l'edizione che era preinstallata sul dispositivo. In passato, l'opzione per ripristinare il computer si affidava a file locali per eseguire una nuova installazione di Windows.

Questa nuova opzione di download dal cloud è presente su tutti i dispositivi Windows 10 e non è la stessa cosa del Ripristino da Cloud presente in passato su alcuni computer. Microsoft sostiene che questa nuova funzione nasce da quegli utenti che preferiscono sfruttare la propria connessione a banda larga per rendere il processo più veloce.

L'azienda specifica che usando questa opzione le applicazioni saranno rimosse da Windows, mentre scegliendo l'opzione relativa si potranno eliminare anche tutti i dati (una scelta utile se si vuole ricominciare da zero o vendere il computer).

Secondo i dati più recenti l'adozione del Windows 10 May 2019 Update ha accelerato di recente ed è ora presente sul 33% dei sistemi Windows 10. Una quota tripla rispetto a settembre 2019.

Via Engadget