Synology, presentata la nuova Estensione di garanzia Plus

Synology ha presentato il nuovo programma "Estensione di garanzia Plus", che consente agli utenti di prolungare di due anni la garanzia del proprio dispositivo NAS, ricevendo un servizio di assistenza unico per una durata massima di cinque anni, per problemi di natura hardware e software.

Il piano introduce anche alcune opzioni per la sostituzione rapida dei prodotti. Contattando direttamente Synology, gli utenti possono inviare il dispositivo difettoso, con la possibilità di ricevere l'unità sostitutiva prima dell'invio, al fine di ridurre i tempi di attesa e non interrompere le operazioni.

Rosiel Lee, Director di Synology, ha dichiarato: "Grazie alla possibilità di accedere rapidamente ai ricambi, i clienti possono accelerare i tempi di recupero anticipando la migrazione di servizi e dati essenziali su un'unità funzionante. In questo modo il loro investimento offre maggiore tranquillità: Synology sostiene realmente i suoi clienti passo dopo passo".

Il programma Estensione di Garanzia Plus è già disponibile in Europa e in Nord America, ed è attivabile entro 90 giorni dall'acquisto del proprio dispositivo.

Basta andare alla dashboard del proprio account Synology o attivare il piano direttamente da DSM 7.1 o versioni successiva.

Per i prodotti ancora coperti dalla garanzia originale, possibile attivare il piano anche oltre i 90 giorni grazie a un'offerta promozionale valida fino al 31 agosto 2022.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web ufficiale di Synology (opens in new tab).