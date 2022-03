Sconti da pazzi su dispositivi top di gamma, imperdibili!

Samsung sembra inarrestabile, e dopo aver presentato una notevole serie di nuovi dispositivi, tra cui Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy Tab S8, il colosso sudcoreano alza la posta con un’infornata di sconti a cui sarà difficile resistere.

L’iniziativa prende il nome di Samsung Unlocked ed è un maremoto di risparmio che investe ogni ambito: ci sono sconti fino al 40% su elettrodomestici, televisori, smartphone, soundbar e molto altro.

In più, solo per queste due settimane, tutti gli acquisti effettuati su Samsung Online Shop godono della spedizione gratuita, ed è possibile ottenere il finanziamento a tasso zero. Grazie alla collaborazione con Klarna, poi, potrete pagare con carta di credito dividendo l’importo in tre rate.

In ambito mobile, la scelta è vastissima e include prodotti come il nuovo Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Book2, Galaxy A53 e molti altri. Per ogni dispositivo scelto , i vantaggi possono variare: si va da promozioni a sconti con voucher dedicati. Ad esempio, con una selezione di prodotti promozionati potrete ricevere un Galaxy Tab A8.

Tutti i televisori Samsung delle serie 2021 sono proposti con sconti fino al 15%, inserendo il codice SPECIALTV a carrello. Per i modelli 2022, invece, si può ricevere un 5% di sconto con il codice NEOQLED5 e in più registrando il tuo nuovo TV su Samsung Members puoi ricevere un TV The Frame e 10 voucher Rakuten TV. Ordina subito il tuo prossimo televisore Samsung

Le offerte Samsung Unlocked continuano su televisori e soundbar . Per esempio, potete avere l’incredibile Neo QLED 4K QN95A da 63” 2021 a €2.249 invece di €3.199, risparmiando così ben 950 euro. Oppure Samsung The Frame da 75”, versione 2021, a €2.129 invece di €2.999.

Compra 2 elettrodomestici, ricevi il 20% di sconto su entrambi! Gli elettrodomestici Samsung sono già in promozione con Samsung Unlocked, ma se ne comprate 2 potrete accedere a ulteriori vantaggi. Ordina subito il tuo prossimo elettrodomestico Samsung

Samsung Unlocked include anche grandi elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici, asciugatrici e aspirapolvere. I modelli scontati sono davvero tantissimi, e in alcuni lo sconto è di quelli che lasciano a bocca aperta. Per esempio, il frigorifero combinato Ecoflex, con dispenser di acqua fresca e 386 litri di volume, passa da €1.429 a €715, con ben 714 euro di sconto. Oppure l’asciugatrice Asciugatrice Ai Control Quick Dry da 8 Kg, che passa da €1.249 a €799.

Samsung, tra le altre cose, produce anche eccellenti monitor per PC. Conosciamo e apprezziamo, per esempio, gli schermi gaming della serie Samsung Odissey, su cui si possono avere sconti molto sostanziosi. Per esempio, Samsung Odyssey G7, schermo gaming curvo da 27”, passa da €679 a €579, ben 100 euro di risparmio!

NOTE

Voucher SPECIALTV

“Iniziativa valida dal 21 marzo 2022 al 4 aprile 2022 inclusi per tutti coloro che acquistino tramite lo Shop on line Samsung un TV, gamma 2021, a marchio Samsung (i “Prodotti Promozionati”). Inserendo, in fase di acquisto sul Samsung On line Shop, il codice promo “SPECIALTV”, sarà applicato uno sconto variabile a seconda del TV a marchio Samsung che verrà acquistato. In particolare, il codice promo applica uno sconto del 15% sul prezzo d’acquisto, visibile sullo Shop on line Samsung, di TV Neo QLED, TV QLED e Lifestyle TV; uno sconto del 10 % sul prezzo d’acquisto, visibile sullo Shop on line Samsung, di TV UHD e TV HD. Prezzi e disponibilità dei Prodotti Promozionati sono soggetti a variazioni. La presente iniziativa promozionale NON è cumulabile voucher emessi da Samsung Electronics Italia S.p.A.. Agli acquisti si applicano le “Condizioni Generali di vendita di Samsung Online Shop”.

Voucher FOLDABLE300

Iniziativa valida dal 01 marzo 2022 al 31 marzo 2022. Per tutti coloro che, in fase di acquisto di un di un Samsung Galaxy Z Flip3 5G (codice SM-F711B) | Z Fold3 5G (codice SM-F926B) su Samsung Shop Online (shop.samsung.com/it), utilizzino il codice sconto FOLDABLE300, sarà applicato uno sconto di € 300,00 sul prezzo di vendita di Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Z Fold3 5G. Dopo il 31 marzo 2022 il codice sconto non sarà più accettato e non darà diritto ad alcuno sconto. Il codice sconto non produce interessi, non è rimborsabile, non è sostituibile, non è nominativo e quindi liberamente cedibile a terzi. Il codice sconto è utilizzabile in unica soluzione, non dà diritto a resto. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, né con attività promozionali attive su Samsung Shop Online, ad eccezione dell’iniziativa promozionale “Samsung – Cambia con Galaxy acquistando su Samsung Shop Online uno Smartphone Premium”. Nel caso in cui il destinatario eserciti il diritto di recesso ex art. 52 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 dopo aver utilizzato il buono sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Agli acquisti si applicano le condizioni generali di vendita del Samsung Shop Online.

Promozione TAB A8

Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A. riservata ai consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE, che acquisteranno sul sito https://shop.samsung.com/it un Samsung Galaxy Z Flip3 5G (SM-F711B), Z Fold3 5G (SM-F926B), S22 Ultra (SM-S908B), S22+ (SM-S906B), S22 (SM-S901B), S21 FE (SM-G990B), S20 FE 5G (SM-G781B), Tab S8 Ultra Wi-Fi (SM-X900N), Tab S8 Ultra 5G SM-X906B), Tab S8+ Wi-Fi (SM-X800N), Tab S8+ 5G (SM-X806B), Tab S8 Wi-Fi (SM-X700N), Tab S8 5G (SM-X706B), Tab S7 FE Wi-Fi (SM-T733N) oppure Tab S7 FE 5G (SM-T736B). Periodo di acquisto: dall’11 marzo 2022 al’1 aprile 2022 inclusi. Registrazione dell’acquisto entro il 31 maggio 2022 su https://members.samsung.it/promozioni/taba8 . Premio: Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi (codice prodotto: SM-X200N). Il Premio verrà consegnato gratuitamente, entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’e-mail di validazione, presso l’indirizzo indicato al momento della registrazione dell’acquisto. Operazione NON cumulabile con altre manifestazioni a premio e/o iniziative promozionali (vendite abbinate, trade-in, codici sconto) promosse sugli stessi Prodotti Promozionati da Samsung Electronics Italia S.p.A. durante il periodo di svolgimento dell’Operazione. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni .

Elettrodomestici BUNDLE 20%

Iniziativa promozionale promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A. valida fino al 04 aprile 2022 salvo esaurimento scorte, solo su Samsung Online Shop. Acquistando congiuntamente due prodotti a marchio Samsung in promozione appartenenti a categorie differenti di Elettrodomestici esclusa la categoria Incasso, al prezzo di vendita complessivo dei due prodotti si applicherà uno sconto del 20%. Il prezzo del bundle di volta in volta selezionato dall’utente sarà indicato sul carrello prima della conferma dell’acquisto su Samsung Online Shop. Lo sconto non potrà essere applicato nel caso di acquisto di due prodotti a marchio Samsung in promozione appartenenti alla medesima categoria (ad esempio due aspirapolveri Jet anche se modelli differenti, due lavatrici anche se modelli differenti, etc). La presente iniziativa promozionale non è cumulabile con altre iniziative promozionali promosse da Samsung Electronics Italia S.p.A. avente ad oggetto i medesimi prodotti promozionati, né con voucher emessi da Samsung Electronics Italia S.p.A.. Prezzi e disponibilità dei Prodotti Promozionati sono soggetti a variazioni. Agli acquisti si applicano le “Condizioni Generali di vendita di Samsung Online Shop”

Voucher EXTRAPROMO

Iniziativa valida fino al 04 aprile 2022 per tutti coloro che acquistino tramite lo Shop on line Samsung un prodotto a marchio Samsung (i “Prodotti Promozionati”). Inserendo, in fase di acquisto sul Samsung On line Shop, il codice promo EXTRAPROMO, sarà applicato uno sconto pari al 15% per i prodotti della categoria Monitor Gaming, Smart Monitor, HRM Monitor, e del 10% sulle restanti categorie di Monitor e sulla categoria Memorie Archiviazione direttamente sul prezzo di vendita praticato sullo Samsung Shop online. Prezzi e disponibilità dei Prodotti Promozionati sono soggetti a variazioni. Dopo il 04 aprile 2022 il codice sconto non sarà più accettato e non darà diritto ad alcuno sconto. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto. Il codice sconto non produce interessi, non è rimborsabile, non è nominativo. Agli acquisti si applicano le “Condizioni Generali di vendita di Samsung Shop online".”

Immagine di copertina: 123RF