Samsung Galaxy Book S, un nuovo leak ne svela l'aspetto

Da un po' di tempo giravano delle voci secondo le quali presto sarebbe arrivato il nuovo laptop Samsung Galaxy Book , e ora abbiamo pure delle immagini.

Sono state pubblicate dal noto leaker Evan Blass , e mostrano il nuovo Galaxy Book S, che con tutta probabilità verrà presentato in un futuro non troppo lontano. È possibile che venga presentato assieme al Samsung Galaxy Note 10 ?

Questo laptop sembrerebbe seguire il tradizionale design a conchiglia invece di quello staccabile 2 in 1 visto nei precedenti laptop Galaxy Book .

Su uno dei lati del laptop è presente un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB-C, ma è tutto quello che sappiamo. Le immagini a nostra disposizione includono una vista dalla parte anteriore e una presa dall'alto, entrambe con il laptop aperto.

Immagine 1 di 2 Potrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy Book S (Immagini: @evleaks) (Image credit: Evan Blass) Immagine 2 di 2 Potrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy Book S (Immagini: @evleaks) (Image credit: Evan Blass)

Questi rendering non includono una S Pen, un extra opzionale sul Galaxy Book 2, quindi sembra che Samsung abbia deciso di attenersi a un modello tradizionale di laptop, almeno per quanto possiamo vedere da queste immagini non ufficiali.

Le voci che girano già da tempo suggeriscono che una delle opzioni di configurazione comprenderà 8GB di RAM e una CPU a 8 core da 2,84 GHz. Questo ci fa pensare che la portabilità sarà una priorità per questo modello.

Questo è tutto ciò che sappiamo finora, come sempre terremo gli occhi e le orecchie bene aperti in attesa altri eventuali leak. Il Galaxy Book 2 (che potete vedere nella parte superiore dell'articolo) è uscito a ottobre 2018, quindi ci potrebbe volerci ancora qualche mese prima di vedere un nuovo modello.