Questa MicroSD card da 1,5TB costa più di un diamante

A più di sette mesi dalla sua presentazione, la prima scheda microSD da 1,5 TB al mondo, la MTSD1T5ANC8MS-1WT di Micron, è arrivata sul mercato, o quasi.

Una manciata di grossisti del settore tecnologico ha inserito la scheda, altrimenti nota come i400, nei propri listini web. Tuttavia, a seconda del numero di unità richieste e del territorio in cui viene acquistata, i clienti potrebbero dover attendere fino a quattro mesi per la consegna.

Alcuni negozi inglesi tra cui Mouser , Arrow e Avnet (oltre alle sussidiarie Farnell (Si apre in una nuova scheda), Newark (Si apre in una nuova scheda), Element14 ) hanno messo in vendita la microSD alla modica cifra di 518€. Nel caso ve lo steste chiedendo, questa scheda microSD costa circa quanto il suo peso in diamanti da 0,125 carati (1,1 milioni di USD per Kg).

Per quanto si tratti di una soluzione costosissima e momentaneamente inaccessibile a molti privati, come successo con le chiavette USB e gli hard disk esterni, nel tempo i prezzi si adegueranno al mercato consumer e tra qualche anno le schede microSD da 1,5TB saranno "normali".

In ogni caso, vogliamo sottolineare che per quanto il supporto sia costoso, spesso anche i dati al suo interno possono avere un valore elevato, motivo per cui consigliamo sempre di eseguire il backup utilizzando una soluzione di cloud storage (anche se non esiste un cloud storage gratuito in grado di gestire 1,5 TB).

Cosa ci riserva il futuro?

Micron è stata la prima azienda a proporre una scheda da 1 TB. La C200 ha quasi quattro anni e solo negli ultimi mesi il prezzo medio e la relativa disponibilità hanno raggiunto livelli "normali". Ma per quanto tempo la le microSD da 1,5 TB saranno il top sul mercato? Non per molto.

Kioxia ha già presentato un prototipo di Exceria Plus da 2 TB nel settembre 2022 ma, anche si parla di un lancio entro il 2023, è probabile che dipenda dalle condizioni del mercato (più precisamente dalla domanda).

Per coloro che fossero interessati all'acquisto, è sufficiente tenere presente che la capacità (formattata) è di 1.430.511 Megabyte. Samsung e Kingston, due dei maggiori produttori di memorie allo stato solido, non hanno ancora rilasciato schede microSD con una capacità di 1 TB o superiore.

Al momento in cui scriviamo, la scheda microSD da 1 TB più economica è un modello di Silicon Power venduto a circa 80€, un terzo del prezzo per TB della i40 di Micron.

Va sottolineato anche che su Amazon si trovano molte altre schede microSD da 1 TB false e questo problema endemico non è ancora stato risolto. Se acquistate una scheda microSD, assicuratevi che sia prodotta da uno di questi 14 marchi: Samsung, Kingston, SP/Silicon Power, Teamgroup, Sandisk, WD, PNY, Lexar, Inland, Gigastone, Patriot, Transcend, Amazon Basics e MicroCenter. Al di fuori di questi, non fidatevi.