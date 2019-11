I migliori mouse wireless del 2019

Il miglior mouse wireless può essere affidabile, preciso e reattivo come qualsiasi altro mouse cablato presente sul mercato. Consideriamo i mouse wireless in questa lista come migliori mouse del 2019.

Sicuramente avrete motivi specifici per scegliere un mouse wireless, anziché uno cablato. I migliori mouse wireless sono portatili e ideali anche in viaggio, poiché non presentano il solito fastidioso cavo. Un mouse wireless riduce il disordine sulla scrivania o sul tavolo del bar. Questi dispositivi sono versatili e si presentano in vari modelli; inoltre, non essendo limitati da un cavo, non sarà necessario essere seduti in prossimità del vostro notebook o computer per poter utilizzare il mouse.

Negli ultimi tempi, i mouse wireless sono diventati sempre più affidabili e reattivi. I migliori mouse wireless sul mercato sono precisi ed efficienti quanto le loro controparti cablate e questo significa che, sia che voi stiate lavorando o giocando, le scelte senza fili non vi deluderanno.

Se state cercando il miglior mouse wireless del 2019, siete nel posto giusto. E, sebbene non abbiamo testato tutti i mouse di questo elenco, ci definiamo esperti di mouse wireless e ne abbiamo selezionati cinque tra i migliori sul mercato. Abbiamo inserito in questa classifica anche il nostro esclusivo strumento per il confronto dei prezzi, in modo da aiutarvi a trovare la migliore offerta.

Logitech MX Master 3 Corsair Harpoon Wireless RGB Apple Magic Mouse 2 Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 Logitech Wireless Trackball Mouse M750

(Image credit: Logitech)

1. Logitech MX Master 3

Il miglior mouse wireless per produttività

DPI: 4000 | Interfaccia: Ricevitore USB e Bluetooth | Pulsanti: 7 | Ambidestro: No | Dimensioni: 124,9 x 84,3 x 51 mm | Peso: 141 g

Ricco di funzioni

Progettato per la produttività

Più grande di un comune mouse

Il modello successivo del Logitech MX Master 2S prende e perfeziona tutte le cose migliori che si possono trovare in un mouse. Se siete possessori del modello precedente da un paio d'anni, un aggiornamento è consigliabile. Se non ce l’avete e siete dei creativi che lavorano molto con il computer, allora questo per voi potrebbe essere il miglior mouse wirelessi.

Logitech MX Master 3 contribuirà a rendere il flusso di lavoro più fluido, indipendentemente dal fatto che il vostro lavoro comporti l'apertura di più schede e applicazioni del browser o coinvolga Photoshop e Lightroom per il fotoritocco. È costoso, ma vale la pena spendere un po’ di più considerando tutte le funzioni presenti: 7 pulsanti, rotella di scorrimento, autonomia garantita di 70 giorni con una ricarica completa, connessione fino a 3 dispositivi, scorrimento elettromagnetico MagSpeed Smartshift e tecnologia di tracciamento Darkfield. Inoltre, Logitech MX Master 3 è 5 volte più preciso di un comune mouse.

(Image credit: Corsair)

2. Corsair Harpoon RGB Wireless

Eccellente per il gaming

DPI: 10.000 | Interfaccia: USB, Bluetooth | Pulsanti: 6 | Ambidestro: No | Dimensioni: 124,9 x 84,3 x 40 mm | Peso: 99 g

Sorprendentemente conveniente

Ottimo per la claw grip (presa ad artiglio)

Porta di ricarica nascosta

Il Corsair Harpoon RGB Wireless non è solo il miglior mouse da gaming wireless sul mercato, ma è anche uno dei migliori mouse da gaming esistenti. Davvero impressionante se si tiene conto della precisione e della reattività, caratteristiche fondamentali quando si tratta di mouse da gioco, raggiunte grazie alla tecnologia wireless ultra-veloce Slipstream inferiore a 1 ms. Dispone inoltre di Bluetooth a bassa latenza, un sensore ottico da 10.000 DPI e 6 pulsanti altamente personalizzabili, per un'esperienza di gioco eccellente.

Come se non bastasse, Corsair Harpoon RGB Wireless garantisce una durata della batteria fino a 60 ore con una singola carica, switch Omron con circa 50 milioni di clic di durata infinita e un design ergonomico per prevenire l'affaticamento. Dopotutto quando si gioca l'immersione è altrettanto importante. Fortunatamente, questo mouse dispone anche di illuminazione RGB dinamica e completamente personalizzabile con luci, colori ed effetti.

(Image credit: Apple)

3. Apple Magic Mouse 2

Il miglior mouse wireless per gli utenti Mac

DPI: 1.300 | Interfaccia: USB, Bluetooth | Pulsanti: Multi-touch | Ambidestro: Sì | Dimensioni: 113,5 x 57,1 x 21,6 mm | Peso: 99 g

Eccellente superficie multi-touch

Sottile e leggero

Utilizzo non consentito durante la ricarica

Il Magic Mouse 2 di Apple potrebbe non essere perfetto - poiché non permette l’utilizzo durante la carica - ma è comunque un eccellente mouse wireless, con un design pulito, senza pulsanti, multi-touch e un'estetica elegante - disponibile nelle colorazioni Argento e Grigio Siderale. In realtà vale la pena acquistarlo solo per la funzione multi-touch, che consente di eseguire funzioni simili a quelle di un trackpad come lo swiping e lo scrolling.

Se siete legati all'ecosistema macOS questo è il mouse wireless migliore per voi. Inoltre è sottile e leggero come i MacBook di Apple, quindi in viaggio è facile infilarlo nella tasca più piccola dello zaino o della borsa per notebook. Non è proprio economico, ma ne vale la pena.

(Image credit: Microsoft)

4. Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600

Il mouse wireless più economico

DPI: 1000 | Interfaccia: Bluetooth 4.0 | Pulsanti: 3 | Ambidestro: Sì | Dimensioni: 113,5 x 57,1 x 21,6 mm | Peso: 99 g

Batteria non ricaricabile

Dato il basso prezzo non è ricco di funzionalità, ma il Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 è l'alternativa wireless perfetta al trackpad del vostro notebook Windows, soprattutto se avete un budget limitato. È un piccolo mouse senza fili affidabile che assicura fino a 12 mesi di autonomia.

Inoltre è molto comodo da usare grazie al suo design ergonomico ambidestro. La sua tecnologia BlueTrack consente di utilizzarlo praticamente su qualsiasi superficie e dispone di una rotella di scorrimento con supporto a 4 direzioni in modo da potersi spostare senza sforzo non solo in alto e in basso, ma anche a sinistra e a destra. Essendo così piccolo, è facile riporlo nella tasca della borsa del notebook e portarlo con voi in viaggio o durante il tragitto per andare al lavoro. Se trovate la colorazione nera troppo ordinaria, il Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 è disponibile anche in blu e rosso.

(Image credit: Logitech)

5. Logitech Wireless Trackball M570

Miglior design ergonomico

DPI: fino a 1200 | Interfaccia: Ricevitore USB | Pulsanti: 5 | Ambidestro: No | Dimensioni: 145 x 95 x 45 mm | Peso: 142 g

Si adatta alla mano e al polso

Lunga durata della batteria

Connettività Bluetooth assente

Il Logitech Wireless Trackball M570 presenta delle particolarità: non è sempre facile collegarsi e funziona con batteria AA invece che con una batteria ricaricabile ma, dato il prezzo conveniente, i vantaggi superano gli svantaggi. In particolare, la sua forma ergonomica e il design sono progettati per gli utenti che soffrono di dolore al polso o, peggio ancora, di sindrome del tunnel carpale.

Oltre a questa caratteristica fondamentale, è dotato di una trackball che lo rende più comodo per l'uso quotidiano e riduce al minimo l’ingombro del mouse (ottimo se avete una scrivania piccola). La tecnologia wireless avanzata di Logitech a 2.4 GHz offre una connessione più affidabile e un’autonomia fino a 18 mesi. Anche i pulsanti sono programmabili, il che aiuta a rendere più fluido il flusso di lavoro.