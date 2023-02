La PEC diventa europea, tutto quello che c'è da sapere

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento che consente di dare alle mail lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, permettendo la digitalizzazione dei processi burocratici e, soprattutto, validandone l’avvenimento.

Nata in Italia nel 2005 con l’istituzione del CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione) che, da allora, si è occupato di gestire questa nuova forma di mail. Attualmente, la mail elettronica certificata è diffusa anche a livello europeo, ma ogni Stato membro ha regole diverse.

A livello europeo, le basi per la diffusione di un sistema di messagistica mail certificata unificato sono già state gettate nel 1988 con la creazione dell’istituto ETSI (European Telecommunications Standards Institute) a cui, nel 2014, si è aggiunto il regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) che ha gettato la basi per una normativa comune.

Si arriva così a giugno 2022, quando l’approvazione del nuovo standard ETSI EN 319 532-4 ha dato forma a questo progetto. In Europa, ciò che noi in Italia conosciamo come PEC, prenderà il nome di REM (Registered Electronic Mail) e avrà dei requisiti di validazione aggiuntivi.

Iniziamo dalle caratteristiche comuni: come in Italia, la posta elettronica certificata europea dovrà dimostrare il valore legale delle operazioni dell’invio e della ricezione con relativa attestazione temporale; la garanzia presuppone l’erogazione del servizio da parte dei gestori accreditati e tale garanzia si realizza nell’impossibilità di apportare modifiche non autorizzate al contenuto della mail.

Dunque, cosa c’è di nuovo? I metodi di certificazione saranno definiti a livello europeo con metodi di autenticazione degli account che ancora non conosciamo. Inoltre, saranno definiti nuovi standard di sicurezza con diverse autorizzazioni per l’accesso e la gestione del servizio.