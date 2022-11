La carne cotta male ti fa schifo? Ecco la soluzione

Vi è mai capitato di avere voglia di una bella fiorentina cotta a puntino, ma l'idea di affumicare la cucina vi ha fatto desistere?

Con questa bistecchiera Rowenta GR760D OptiGrill Elite XL il problema non esiste nemmeno!

Come dice il nome, è un prodotto di elite, infatti costa più di €600 euro, ma chi ha avuto la fortuna di provarla sa che l'investimento è più che meritevole.

Prima di passare agli elogi di questo incredibile prodotto, sappiate che in occasione del Black Friday ve la portate a casa con uno sconto del 63%.

Con questa bistecchiera elettrica, non solo eviterete di riempire la cucina di fumo, ma avrete la certezza di cuocere la carne alla perfezione. Grazie ai sensori intelligenti e ai programmi automatici della macchina, infatti, non importa cosa vorrete cucinare, il vostro piatto sarà sempre impeccabile!

Vediamo insieme l'offerta!

(Si apre in una nuova scheda) Rowenta GR760D OptiGrill Elite XL: €644 €238 (Si apre in una nuova scheda) Una bistecchiera elettrica da 2.200 W, con cottura intelligente, 16 programmi automatici e capacità per 8 persone. Con il sistema intelligente antifumo e antigrasso, niente schizzi in giro per la cucina e niente cattivi odori! Include un ricettario.

Una bistecchiera elettrica spaziale

Rowenta GR760D OptiGrill Elite XL è una bistecchiera elettrica davvero notevole: grazie ai suoi sensori, infatti, riconosce lo spessore della carne o del pesce e si regola affinché la cottura sia sempre perfetta.

Se avete voglia di barbecue e non volete andare al ristorante o il tempo non vi permette di fare una scampagnata, OptiGrill Elite XL fa proprio al caso vostro: grazie al sistema intelligente di raccolta del grasso, non schizzerete la cucina, inoltre questa bistecchiera non fa fumo, dato che regola la temperatura per una cottura ideale, senza bruciare mai la carne.

Certo, costa molto di più di altri prodotti della categoria, ma si tratta di un elettrodomestico davvero formidabile: è facilissimo da pulire grazie alle piastre completamente rimovibili, inoltre, vi permette di selezionare fra 16 programmi diversi, fra cui la funzione per la cottura di hamburger vegani.

Abbiamo tenuto d'occhio per tutto l'anno questa piastra perché è nella nostra lista dei desideri e possiamo confermarvi che non è mai andata in sconto così tanto.

Se non volete rinunciare al barbecue anche di inverno in appartamento, Rowenta GR760D OptiGrill Elite XL è decisamente un prodotto da prendere in considerazione.