Amazon Prime Day: confermate le date, si inizia dal 6 agosto

Sono finalmente arrivate le prime date ufficiali dell'Amazon Prime Day 2020. A causa della pandemia di COVID-19 quest'anno era stato rimandato a una data indefinita, mentre gli scorsi anni l'evento dedicato allo shopping online si è sempre tenuto tradizionalmente a metà luglio.

Nelle scorse settimane si vociferava il 5 ottobre come possibile data per il Prime Day in Italia, anche se Amazon non si è ancora pronunciata ufficialmente a riguardo. L'azienda invece ha confermato le date del Prime Day in India, dove si terrà il 6 e 7 agosto, asserendo inoltre che il Prime Day arriverà per tutti entro la fine del 2020.

Nel corso degli ultimi anni il Prime Day è stato una ricorrenza fissa paragonabile al Black Friday, con la differenza che l'evento di Amazon è dedicato ai suoi clienti più fedeli abbonati a Prime, i quali possono approfittare delle offerte in anticipo e in esclusiva.

Quest'anno la tradizione si è interrotta, e per cause di forze maggiore non abbiamo potuto approfittare dei grandi sconti dell'Amazon Prime Day nel periodo usuale. È comunque una buona notizia che Amazon abbia confermato che l'evento prima o poi si terrà, sarà sufficiente pazientare e attendere con fiducia.