Amazon Prime Day 2019, offerte del 28 giugno

Tutti pronti per il Prime Day 2019 di Amazon? Noi lo siamo e non vediamo l'ora di scoprire tutte le offerte che l'azienda statunitense ha in serbo. Inoltre quest'anno c'è una novità: le offerte dureranno ben 48 ore. Amazon ha infatti comunicato che le date del Prime Day saranno 15 e 16 luglio 2019.

Però mancano ancora diversi giorni al Prime Day di quest'anno, e per rendere più dolce l'attesa, abbiamo deciso di tenervi aggiornati sulle migliori offerte che riusciremo a trovare ogni giorno su Amazon.

Non dimenticatevi quindi di mettere questa pagina tra i preferiti e di visitarla ogni giorno per non perdervi i migliori prodotti, ai prezzi più bassi.

Editors Choice (Image credit: Nikon) Nikon D3500

In poche parole, la migliore reflex di fascia bassa che possiate comprare oggi. Il rapporto prezzo/prestazioni è fantastico, e la qualità delle immagini vi sorprenderà. VIEW DEAL ON

(Image credit: Motorola) Motorola Moto G7

Il Moto G7 è lo smartphone Motorola del 2019, e conferma l'eccellente tradizione di questo marchio. Vale a dire tanta qualità a un prezzo contenuto, oggi ancora più basso.

(Image credit: Acer) Acer Nitro 5

La serie Nitro è molto apprezzata in tutto il mondo, e include alcuni ottimi portatili gaming. Questo Acer Nitro 5 ne è un degno rappresentante, con CPU Intel Core i7-8750H, RAM 16 GB, 256 GB PCIe SSD, 1000 GB HDD, Display 15.6" FHD, e Scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4G. Vedi offerta

(Image credit: Netgear) Netgear EX3700

Il Netgear EX3700 può risolvere i problemi di copertura Wi-Fi in casa, con una spesa contenuta. È un ripetitore AC750 con velocità fino a 750 MBps, facile da installare e compatibile con qualsiasi router utilizziate. Vedi offerta

(Image credit: OnePlus) OnePlus 6 128 GB

Non è più l'ultimo modello, ma OnePlus 6 è ancora uno smartphone con molte qualità. In versione da 128 GB dovrebbe offrirvi tutto lo spazio di cui potete avere bisogno. Vedi offerta

(Image credit: OnePlus) OnePlus 6 256 GB

È ancora un'ottimo smartphone nonostante non sia l'ultimo modello. Questa versione vi permetterà di non rimanere mai senza spazio di archiviazione.Vedi offerta

Non siete riusciti a trovare qualcosa di interessante tra queste offerte? Non preoccupatevi, domani ce ne saranno di nuove. Durante l'attesa però potete visitare i link sottostanti per vedere le altre occasioni legate al Prime Day 2019.