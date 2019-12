Amazon Kendra, servizio di ricerca che sfida Google e Microsoft

Amazon sta aprendo nuovi orizzonti in AWS re: Invent 2019, con l'introduzione di un nuovo software per la ricerca aziendale, in grado di competere pienamente con le offerte esistenti di Google e Microsoft.

Come per tutte queste soluzioni, Amazon Kendra fornisce un mezzo per ricercare facilmente e rapidamente i file o i contenuti di cui si ha bisogno, ovunque si possano trovare all'interno del database aziendale.

Sfrutta il machine learning e utilizza query in linguaggio naturale per un'esperienza di ricerca intuitiva, e l’azienda statunitense garantisce un alto grado di precisione quando si tratta dei risultati di ricerca.

Amazon fornisce alcuni esempi del tipo di ricerche che gli utenti saranno in grado di inviare al sistema, ad esempio "quanto dura il congedo di maternità?". Kendra può fornire risposte semplici come "14 settimane".

Qualcosa tipo "come configuro la mia VPN ?" Richiederà ovviamente una risposta più approfondita e Kendra estrarrà una sezione da un file di aiuto o da un documento che dettaglia il processo di configurazione.

Amazon dichiara: "Kendra potrà fornire la massima precisione nella ricerca, in base al contenuto di manuali, rapporti di ricerca, domande frequenti, documentazione sulle risorse umane, guide del servizio clienti e molto altro ancora."

Supporti chiave

Come per i sistemi di ricerca aziendale forniti da Google e Microsoft, la soluzione è potente solo se sono numerosi i supporti disponibili, che consentono di collegare tutte le app e i servizi di terze parti dell’azienda.

Non è quindi una sorpresa che Kendra, attualmente in beta, sia offerta con un set iniziale di supporti per SharePoint Online, Amazon S3 e database, con la possibilità di utilizzare API per collegare i propri dati.

Quando uscirà, Kendra avrà vari servizi popolari tra cui Box, Dropbox, Salesforce e Microsoft OneDrive.I modelli di machine learning di Kendra vengono costantemente aggiornati in base alle ricerche degli utenti, e consentono al sistema di essere sempre più affinato per ogni particolare organizzazione anche con il passare del tempo.

La beta di Kendra (che offre un servizio gratuito di 30 giorni) è ora disponibile nella console AWS, o tramite SDK AWS, in due regioni degli Stati Uniti - Virginia del Nord e Oregon - e anche in Irlanda. Non ci sono ancora indicazioni su quando sarà disponibile nel resto del mondo.