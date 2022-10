Ajax Systems, ecco i nuovi prodotti di sicurezza del 2022

In occasione dello Special Event dell'11 ottobre 2022, l'azienda specializzata in sicurezza Ajax Sytems ha presentato una nuova linea di prodotti antincendio, con un forte focus sul comfort per tutti i sistemi del marchio.

La presentazione si è tenuta dal vivo a Parigi ed è stata trasmessa in varie aree del mondo, come Ucraina, Spagna, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Romania, Turchia e Canada.

Ecco il video integrale di Comfort zone, il titolo ufficiale dello Special Event 2022 di Ajax Systems.

Ajax Systems in Ucraina

Prima di procedere con la presentazione dei prodotti, Ajax Systems ha dedicato un minuto di silenzio per onorare le vittime del conflitto russo-ucraino.

Durante le prime fasi della guerra, l'azienda ha ricollocato e rilanciato il proprio ciclo produttivo, mettendo al sicuro i dipendenti e le attrezzature della produzione.

Oggi, Ajax Systems conta 2500 dipendenti (tra cui più di 500 ingegneri), sta terminando la costruzione del secondo impianto di produzione in Turchia e ha aumentato la produzione in Ucraina del 30%.

Inoltre, la società ha dato un aiuto concreto alla popolazione ucraina grazie all'app Air Alert (Si apre in una nuova scheda) per dispositivi mobili, che fornisce un sistema di allerta missilistica. L'applicazione ha già registrato oltre 11 milioni di download e ha permesso di salvare molte vite in Ucraina.

I nuovi prodotti Ajax Systems

(Image credit: Ajax Systems)

Ajax Systems ha presentato diversi prodotti in occasione dell'evento, fra cui LifeQuality, un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria che misura concentrazione di CO2, temperatura e umidità.

LightSwitch è un sistema di sicurezza che consente di controllare diversi dispositivi di illuminazione, localmente attraverso il pannello touch e in remoto tramite l'app Ajax.

WaterStop è una valvola di intercettazione dell'acqua con controllo da remoto. Serve a prevenire gli allagamenti ed è costituita da una valvola Bonomi e un azionamento elettrico che interrompe in automatico il flusso d'acqua. I comandi sono disponibili sia sul dispositivo stesso che sull'app Ajax.

FireProtect 2 è la nuova iterazione della popolare linea di rilevatori del marchio, per la sicurezza antincendio. L'innovazione più importante è la nuova camera del fumo che resiste a polvere e insetti, pertanto non richiede interventi regolari di pulizia. Il sensore ottico a doppio spettro consente al sistema di rilevare con precisione il fumo, distinguendolo dal vapore acqueo.

Comfort è la parola d'ordine

Tutto l'evento è stato caratterizzato da un tema comune: apportare il comfort all'interno dell'intera linea di prodotti di Ajax Systems.

Questo significa l'inserimento di nuove funzionalità software, come i codici di accesso per gli utenti non registrate, le foto scattate in automatico in caso di allarmi e gli scenari di temperatura, che consentono di azionare diversi sistemi in risposta a situazioni specifiche. Ad esempio, azionare il riscaldamento se tre rilevatori diversi rilevano una temperatura al di sotto di una soglia preimpostata all'interno di una stanza.

I codici d'accesso e le foto sono già disponibili con l'OS Malevich 2.13.1, mentre gli scenari di temperatura arriveranno con la versione 2.14.

Le altre novità pensate per rendere più facile e comodo l'uso dei prodotti Ajax includono un etichetta Ajax-Ready per rendere facilmente riconoscibili i prodotti esterni basati sulle tecnologie e sistemi di sicurezza del marchio. Inoltre, è arrivato anche l'aggiornamento di PRO Desktop 3.4 che introduce il rapporto di manutenzione, per avere a colpo d'occhio tutte le informazioni cruciali sui dispositivi di sicurezza. Ad esempio, sarà possibile esaminare subito i livelli di batteria e altri parametri vitali.

Per maggiori informazioni sulle novità introdotte da Ajax Systems durante l'evento Comfort zone, vi invitiamo a visionare il video completo qui sopra.