Come usare WeTransfer: guida pratica per iniziare

WeTransfer è una piattaforma per il trasferimento di file online ideata per la condivisione di file di grandi dimensioni, i quali non possono essere inseriti in una tipica e-mail.

L'approccio semplificato alla condivisione dei file la pone in una posizione di vantaggio rispetto ad altri servizi di archiviazione cloud, che spesso prevedono una procedura più lunga e contorta. D'altra parte, WeTransfer non funge da unità di archiviazione cloud tradizionale, e pertanto in questa guida vi aiuteremo a capirne il funzionamento in modo da lasciare successivamente a voi la decisione su quale servizio sia il più adatto alle vostre esigenze.

Nonostante WeTransfer abbia vissuto incontrastato gran parte della sua esistenza (non ci sono molte altre piattaforme in circolazione progettate esclusivamente per la condivisione di file di grandi dimensioni), negli ultimi anni la concorrenza è notevolmente aumentata. Gli utenti Apple, ad esempio, potrebbero preferire l'uso di iCloud Mail Drop (Si apre in una nuova scheda), anche se il limite è piuttosto basso: 5 GB.

Nel complesso, la semplicità di WeTransfer potrebbe essere sufficiente ad attrarre la particolare fascia di utenti che desiderano solo inviare allegati di grandi dimensioni, come ad esempio aziende ed uffici di consulenza, il cui lavoro si basa sulla condivisione di file particolarmente grandi.

WeTransfer: Prezzi

Se volete condividere solo file di medie dimensioni, il piano gratuito è quello perfetto per voi. Ha un limite di 2 GB, sufficiente per presentazioni molto grandi o brevi video.

Il primo piano a pagamento è il “Pro”; costa 10 € al mese, pertanto non particolarmente economico, ma il limite di dimensione dei file passa da 2 a 200GB. Inoltre, gli utenti avranno a disposizione 1 TB di spazio di archiviazione, anche se si tratta solo di uno spazio per archiviare i file precedentemente condivisi. Si noti che non si tratta di un'unità di archiviazione cloud particolarmente sofisticata con funzioni di organizzazione come ci si aspetterebbe da altri servizi come Google Drive e OneDrive.

Per 19 € al mese, è possibile sottoscrivere il piano Premium, che elimina completamente i limiti di dimensione dei file e di archiviazione.

WeTransfer: Come iscriversi

Se vi accontentate del piano gratuito, non avrete bisogno di iscrivervi, ma avere un account offre alcuni vantaggi in termini di facilità d'uso e vi garantisce la possibilità di sottoscrivere eventualmente piani a pagamento.

L'iscrizione a WeTransfer è un procedimento semplice, come ci si aspetta da un'azienda specializzata nella condivisione di file. Si può scegliere di inserire il proprio nome, cognome, indirizzo e-mail e la password scelta, oppure si possono utilizzare le funzioni di “social login”.

Oltre all’accesso tramite Google, che dovrebbe coprire un'ampia fetta di utenti considerando la sua popolarità, si può anche scegliere di accedere con l'account Slack, comodo per gli utenti aziendali che preferiscono non utilizzare i loro profili social personali. Tuttavia, il servizio non dispone di altri metodi di autenticazione, come l’accesso tramite Facebook o Apple.

WeTransfer: Come inviare file senza possedere un account

La procedura è piuttosto semplice e, se si condividono file di dimensioni inferiori a 2 GB, non richiede di avere o configurare un account.

Il sito web a prima vista potrebbe creare confusione in quanto sullo sfondo vengono visualizzati vari annunci e altre notizie. L'attenzione va invece concentrata sul piccolo riquadro sul lato sinistro dello schermo.

È possibile scegliere se caricare un singolo file, una cartella o più file, purché si rispetti il limite. Dovrete inserire prima il vostro indirizzo e-mail e poi quello del destinatario.

Si può anche inserire il titolo dell'e-mail e aggiungere un messaggio opzionale che apparirà nel corpo dell'e-mail ricevuta dal destinatario.

Facendo clic su "Trasferisci", vi verrà inviata un'e-mail con un codice casuale di sei cifre per verificare che state inviando da un indirizzo e-mail legittimo. Inserendo questo codice nel sito web, i file verranno inviati e gli utenti avranno a disposizione fino a sette giorni per il download.

WeTransfer: Come inviare file se si è in possesso di un account

La procedura è esattamente la stessa di quella per chi opera senza avere un profilo, tuttavia avrete già effettuato l'accesso con il vostro account e il vostro indirizzo e-mail sarà automaticamente inserito. Inoltre, dato che si sta utilizzando un indirizzo e-mail già verificato, non sarà necessario completare nuovamente il processo di verifica visto nel precedente paragrafo di questa guida.

Dovrete comunque inserire l'indirizzo e-mail del destinatario, un titolo e un messaggio e, soprattutto, caricare i vostri file.

Il vantaggio di essere registrati ed autenticati è che non dovrete preoccuparvi di verificare ogni volta il vostro indirizzo e-mail. Con un account a pagamento, inoltre, è possibile usufruire di limiti di dimensione e di archiviazione dei file più elevati.

WeTransfer: Come inviare allegati di grandi dimensioni

Con WeTransfer potete inviare gratuitamente file di dimensioni fino a 2 GB. Se le dimensioni sono superiori, dovrete pagare per usufruire di questo servizio, il che significa che dovrete anche avere un account.

Prima di procedere alla sottoscrizione di un piano a pagamento, controllate le dimensioni totali di ciò che volete inviare. Se il file è più grande di 2 GB ma è composto da più file singoli, ognuno dei quali è inferiore a 2 GB, è possibile inviarli in più soluzioni, senza dover pagare.

Tuttavia, se si desidera inviare un unico file di grandi dimensioni, non c’è altra scelta. Come estremo tentativo, potreste considerare la possibilità di comprimere il file per cercare di ridurre le dimensioni al di sotto della soglia limite dei 2 GB, evitando così di dover pagare. Altrimenti, l'unica strada è quella a pagamento.

WeTransfer: Come scaricare i file

Se qualcuno ha condiviso con voi un file di WeTransfer, non avrete bisogno di creare un account per accedervi. Seguendo il link contenuto nell'e-mail ricevuta, sarà possibile effettuare il download con pochissimi click.

Quando scaricherete il contenuto, il mittente verrà avvisato: questo è un aspetto da tenere sempre in considerazione, soprattutto in ambito lavorativo.