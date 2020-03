ThinkPad L13 e L13 Yoga

ThinkPad L13 è un notebook aziendale compatto, progettato per professionisti sempre in movimento ma che necessitano di un PC abbastanza potente. L13 è stato sottoposto a 12 test di conformità alle specifiche militari e a oltre 200 controlli di qualità per verificarne il funzionamento in condizioni estreme: dai ghiacci artici alle tempeste di sabbia nel deserto, dall'assenza di gravità al contatto con i liquidi.

Questo notebook arriva in tre possibili configurazioni con altrettanti processori Intel Comet Lake:

Core i3-10110U (2,1 GHz, fino a 4,1 GHz con Turbo Boost, 2 core, cache da 4 MB)

Core i5-10210U (1,60 GHz, fino a 4,20 GHz con Turbo Boost, 4 core, cache da 6 MB)

Core i7-10510U (1,80 GHz, fino a 4,90 GHz con Turbo Boost, 4 core, cache da 8 MB)

ThinkPad L13 può montare fino a 16 GB di RAM DDR4 da 2.666 MHz, e un SSD M.2 2280 NvME fino a 1 TB,nella variante con Windows 10 Pro.

Sono disponibili tre display:

Schermo da 13,3" HD (1.366 x 768), TN, antiriflesso, 250 nit

Schermo da 13,3" FHD (1.920 x 1.080), IPS, 250 nit, antiriflesso

Schermo da 13,3" FHD (1.920 x 1.080), IPS, antiriflesso, 300 nit, multi-touch

Grazie ai processori Intel Core di decima generazione, all'unità SSD, alla memoria DDR4 e alla connettività Wi-Fi 6 ultraveloce, il notebook Lenovo ThinkPad L13 offre prestazioni potentissime. Sottile e leggero, solo 33,78 cm (13,3"), è disponibile in due colori. Inoltre, la solida sicurezza, le funzionalità per la privacy e la batteria con ricarica rapida permettono di lavorare ovunque senza preoccupazioni.

L'elaborazione grafica è affidata all'iGPU della CPU.

Thinkpad L13 supporta l'Intel Wi-Fi 6 AX201, che può raggiungere un throughput teorico massimo di 2,4 Gbps e il Bluetooth 5.0 vPro.

Monta una Batteria interna ai polimeri di litio a 4 celle da 46 Wh che, secondo l'azienda, assicura fino a 14 ore di autonomia. Implementa inoltre la tecnologia RapidCharge (ricarica rapida).

Tra gli accessori troviamo una fotocamera HD, per la versione base, o una videocamera IR HD per la versione più costosa. Entrambe sono dotate di un otturatore per una maggiore privacy.

Thinkpad L13 monta un microfono a due canali a lunga distanza per riprodurre chiaramente la vostra voce. In entrambe le versioni è incluso un sensore per le impronte digitali, mentre la tastiera retroilluminata italiana è disponibile solo per le versioni superiori.

Tra le porte di I/O troviamo:

1. Ingresso alimentazione (USB-C)

2. USB-C (prima generazione)

3. Porta Ethernet

4. USB 3.1 (prima generazione) sempre attiva

5. Jack combinato cuffie/microfono

6. Penna con alloggiamento integrato (solo su L13 Yoga)

7. Pulsante di accensione

8. Lettore schede microSD

9. USB 3.1 (prima generazione)

10. HDMI

11. Slot per lucchetto Kensington

12. Lettore di smart card

Grazie ai processori Intel Core di decima generazione, al rapido SSD e alla connettività Wi-Fi 6 ultraveloce, ThinkPad L13 Yoga offre potenti prestazioni in un notebook 2-in-1 da 33,78 cm (13,3"). È inclusa una penna ThinkPad Pen Pro ricaricabile con alloggiamento integrato.

Vedi offerta

ThinkPad L13 e L13 Yoga includono la tecnologia Dolby Audio Premium, per un audio cristallino durante le chiamate o la visione di video. Il modello L13 Yoga cambia solo nel design, poiché è un convertibile 2-in-1.

L13 pesa 1,38 kg, mentre Yoga L13 arriva a 1,43 kg e quindi sono entrambi leggeri.