Sistema Wi-Fi Mesh Orbi a un prezzo imperdibile

Il Wi-Fi di casa è instabile? I vostri dispositivi si scollegano improvvisamente o la velocità crolla di colpo? È ora di dire basta a queste frustranti esperienze Internet e di acquistare il sistema Wi-Fi Mesh di Orbi. Quest'ultimo è in promozione su ePrice a 220 euro per uno sconto del 37% sul prezzo di listino.

ePrice permette di pagare sia la spedizione diretta per la vostra abitazione, sia di optare per la consegna gratuita presso uno store fisico del proprio circuito, dove ritirare la merce e pagare in contanti o con l'assegno. Potete anche effettuare il pagamento online con carte di credito American Express, MasterCard, Visa, PagoBancomat e Postepay. La merce sarà consegnata al titolare della carta che dovrà mostrare un documento d'identità. Il ritiro può essere effettuato anche da qualcun'altro, purché sia munito di una delega e di una copia del documento d'identità.

Per chi non lo sapesse, il marchio Orbi è sinonimo di alte prestazioni e i suoi prodotti sono probabilmente i migliori del settore.

(Image credit: orbi)

NETGEAR sistema Wi-Fi Orbi RBK20 a 220 euro su ePrice Dite addio alle vecchie connessioni instabili e a una copertura non uniforme col sistema Wi-Fi Orbi RBK20. Quest'ultimo assicura prestazioni al top e una copertura di 200 metri quadrati grazie al dispositivo principale e al satellite. L'offerta scade fra circa nove giorni, tuttavia sono disponibili pochi pezzi, per cui affrettatevi.

Wi-Fi Orbi è certamente uno dei sistemi più completi e versatili sul mercato. Dispone di un'app che vi consentirà di configurare con facilità il sistema, controllare i dispositivi collegati alla rete e mettere in pausa internet per un dispositivo specifico o per tutta la casa. E non solo. Potrete anche testare la velocità della vostra connessione e attivare il Parental Control per stabilire il tempo cui i vostri bambini potranno usufruire del Wi-Fi.

Il dispositivo integra dei LED circolari sulla faccia superiore che si accendono brevemente in blu o arancione per indicare una buona o una scarsa connessione Internet, rispettivamente; si spengono quando viene stabilita una connessione stabile. Orbi è compatibile con Amazon Alexa o Assistente Google, quindi potrete gestirlo anche vocalmente.

Supporta tre tipi differenti di connessione: una da 2,4GHz (400Mbps) e una da 5GHZ (867Mbps) per la connessione Internet, e una da 5GHz (1,7Gbps) per collegare le unità del sistema Mesh.