Sconto su Microsoft Surface Pro e Surface Laptop per festeggiare Surface Pro 7

Microsoft ha appena presentato una pletora di nuovi prodotti, tra cui il Surface Pro 7 e il Surface Laptop 3. Sono dispositivi molto promettenti, ma anche piuttosto costosi.

La nota interessante, però, è che il colosso di Redmond ha messo in sconto moltissimi dei modelli precedenti, come il Surface Go, il Surface Pro 6 o il Surface Laptop 2.

Si tratta di sconti davvero sostanziosi, almeno secondo la pagina promozionale di Microsoft. Nel caso del Surface Pro 6, infatti, si risparmiano fino a €707, scegliendo il pacchetto Surface Pro 6.

Vale la pena però che è obbligatorio sottoscrivere un abbonamento a Office365, che costa almeno €49 (con uno sconto di €20) in versione Personal. Potrebbe valerne comunque la pena, e se non vi interessa potrete disdire l'abbonamento in un secondo momento.

Non c'è solo Microsoft. Stanno arrivando i grandi sconti del Black Friday 2019

Pacchetto Surface Pro 6 Microsoft propone il Surface Pro 6 a partire da 1.021 euro, ma non si tratta del solo tablet. Il pacchetto infatti include anche tastiera e un anno di abbonamento a Office365, mentre la Surface Pen resta opzionale. Vedi offerta

Pacchetto Surface Go Il Surface Go è la versione più economica e meno potente della famiglia Surface. Grazie alle odierne offerte Microsoft potete avere il pacchetto a partire da 507 euro, scegliendo le opzioni meno costose. Probabilmente però vorrete investire un po' di più e scegliere una versione da 128GB con la Surface Pen. Vedi offerta

Surface Pro 6 Oltre al pacchetto, è in sconto anche il Surface Pro 6 senza accessori. In questo caso il prezzo di partenza fissato da Microsoft è €849. Vedi offerta

Surface Lapto 2 Se invece preferite un notebook dal design più tradizionale, Microsoft propone l'ottimo Surface Laptop 2 a partire da 899 euro, che non è niente male per un notebook potente e ben progettato, con un touchscreen ad alta risoluzione. Vedi offerta

Come potete vedere Microsoft sta proponendo sconti davvero interessanti sui propri prodotti. Può darsi che voglia semplicemente svuotare i magazzini in previsione dei nuovi modelli, ma più probabilmente si tratta di un'operazione mirata ad ampliare il numero di clienti e, con un po' di fortuna, di abbonati paganti a Office365.

Tra i prodotti in offerta c'è anche il Surface Book 2, un prodotto che non è tra i più famosi ma che è sicuramente interessante. Lo trovate sul sito Microsoft a partire da €999, cioè con ben 300 euro di sconto.