Samsung Q90R, uno tra i migliori TV del 2020, oggi costa meno

Il mercato dei televisori premium è dominato da due tecnologie: OLED e QLED. Quella OLED si caratterizza per un "contrasto infinito", ampi angoli di visione e tempi di risposta migliori, mentre QLED offre una luminosità impareggiabile, che da il meglio di sé con contenuti HDR fornendo una resa cromatica leggermente superiore e una vita utile più lunga.

Oggi, vi illustriamo l'eccellente TV Samsung Q90R, un dispositivo QLED all'avanguardia, purtroppo l'offerta coinvolge solo il modello da 55 pollici.

Questo modello vanta un design minimalista: lo schermo senza cornici è molto elegante e il metallo spazzolato ne definisce i contorni con armonia.

Q90R include anche la One Connect Box, una periferica alla quale collegare tutte le periferiche per uno spazio più ordinato.

Il software del televisore, Smart TV Tizen, è davvero completo eintegra moltissime app di streaming come Netflix, Amazon, Now TV, Youtube e altre ancora.

Potete organizzare le vostre app preferite in un apposito menu tramite Universal Guide, inoltre Tizen supporta anche gli assistenti vocali: Bixby, Amazon Alexa, Google Assistant, e Siri, grazie all’integrazione di AirPlay.

Samsung Q90R | a 1488 euro su Mediaworld Il Q90R è un televisore da sogno; offre prestazioni audio-visive senza precedenti nell'offerta QLED e in alcuni ambiti se la vede ad armi pari con alcuni OLED. In una parola? Imperdibile.Vedi offerta

Mentre le prestazioni con i contenuti SDR sono buone, poter sfruttare la tecnologia HDR rende le immagini superbe, con colori naturali, neri profondi, zone d’ombra ricche di dettagli e aree luminose ben evidenziate. L'ampio angolo di visione e input lag ridotto di soli 14ms fanno da contorno.

I contenuti HDR usufruiscono di 1600 nit di luminosità massima per aumentare ulteriormente il contrasto e migliorare la qualità dei colori.

Come se non bastasse la tecnologia Ultra Black light consente al display di assorbire e "dissipare" la luce, per eliminare i riflessi. Se guardate il televisore con la luce accesa, come si dovrebbe fare d'altronde, non dovrete patire più quei fastidiosi riflessi.

Samsung ha inserito in questo televisore, ben quattro altoparlanti, più due subwoofer e un amplificatore da 60 watt, per prestazioni audio eccellenti. Infatti riesce a restituire un suono che gode di una buona separazione stereo, medi e alti ben definiti, dialoghi chiari e bassi profondi.

Il Q90R dispone anche della modalità Intelligent Sound che regola il suono in base all’ambiente circostante e al contenuto che state guardando, per offrivi un suono più completo e coinvolgente.

Per concludere, Samsung Q90R è un televisore eccezionale in ogni aspetto ed è in offerta a soli 1.488 euro. Insomma: un'offerta imperdibile.