RESIDENT EVIL 3, la versione PS4 è già in offerta

Resident Evil 3 (2020) è l'ultimo capolavoro della nota software house Capcom.

La versione fisica di questo capolavoro per PS4 è ora in offerta a 58 euro, su eBay.

Questo videogame non è un semplice remastering dell'omonimo titolo uscito nel lontano 2000, poiché aggiunge nuovi dettagli alla trama, in particolare nel prologo ed è pronto a stupire anche i più accaniti fan della serie.

L'offerta si deve al venditore, luemm-store, che vanta un feedback positivo del 100% e supporta i pagamenti via PayPal, inoltre è disponibile anche la Garanzia cliente eBay per un rimborso rapido in caso di problemi con l'acquisto.

Resident Evil 3 è un titolo horror in cui vestirete i panni di Jill Valentine, agente speciale della S.T.A.R.S (polizia), in fuga da una Raccoon City ormai infestata dal T-Virus. Quest'ultima cerca di sopravvivere agli zombie e scoprire la verità sulla temibile Umbrella Corporation. Purtroppo sulle sue tracce è stato sguinzagliato un nuovo e terribile modello di Tyrant: il Nemesis.

Quest'ultimo è un'arma biologica dotata di abilità fisiche sovraumane, un fattore rigenerante, temibili tentacoli con cui catturare le sue prede e un lanciarazzi, insomma non sarà facile distruggerlo.

Immagine 1 di 7 (Image credit: Capcom) Immagine 2 di 7 (Image credit: Capcom) Immagine 3 di 7 (Image credit: Capcom) Immagine 4 di 7 (Image credit: Capcom) Immagine 5 di 7 (Image credit: Capcom) Immagine 6 di 7 (Image credit: Capcom) Immagine 7 di 7 (Image credit: Capcom)