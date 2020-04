Questo piano cottura a gas ha davvero un prezzo stracciato

Il vostro attuale piano cottura risente dei segni del tempo? Pensate sia arrivato il momento di cambiarlo, ma non volete spendere una fortuna? Niente paura, questo piano a gas Candy ora è disponibile a soli 70 euro grazie a uno sconto del 53% sul prezzo di listino.

La promozione si deve al venditore, monclick-italia, uno degli store italiani più noti nel settore dell'e-commerce, che vanta un feedback positivo del 97% su decine di migliaia di ordini negli ultimi 12 mesi. Accetta pagamenti via PayPal, carte di credito del circuito VISA, Mastercard, Maestro, Postepay e bonifico bancario, inoltre è possibile usufruire anche della protezione Garanzia cliente eBay per un rimborso rapido in caso di problemi con l'acquisto.

Piano cottura a gas Candy | 70 euro su eBay Se stavate cercando un piano cottura a gas economico per sostituire i vostri vecchi fornelli, questo è il prodotto che fa per voi. È in promozione con uno sconto del 53% sul prezzo di listino, potete effettuare il pagamento sia con carte di credito che tramite bonifico bancario e la garanzia clienti eBay vi proteggerà in caso di problemi. Insomma, è un prodotto da non perdere e la disponibilità è limitata, per cui meglio affrettarsi.

Vedi offerta

Questo piano offre quattro zone cottura: due medie, una piccola e una grande. È realizzato in acciaio inox ed è di colore argento, mentre le manopole sono nere. Misura 59.5 x 48 cm (larghezza x lunghezza), ha una profondità di 48cm e pesa 6,8Kg. Ogni bruciatore può essere innescato tramite la classica scintilla integrata.

Le recensioni sono complessivamente positive, quindi si tratta senz'altro di un ottimo prodotto per chi ha un budget limitato.