Questa lavatrice Candy vi farà girare la testa

Questa lavatrice è fantastica; ha una scheda tecnica eccellente e in questo momento si trova ad un prezzo molto conveniente. Candy CS 1292D3-01 è alta 85cm, larga 60cm e profonda 52cm. Vanta un cestello ad apertura frontale in cui è possibile caricare fino a 9Kg di indumenti, per un volume di ben 58 litri.

La struttura interna è realizzata in acciaio inossidabile e la centrifuga arriva a ben 1200RPM, una velocità elevata in grado di ridurre i tempi di asciugatura al minimo. Sono disponibili diversi programmi a seconda del tessuto dei capi: lana, cotone, sintetici, jeans e delicati.

Sono anche presenti programmi di lavaggio rapido da 14, 34, 44 e 59 minuti, inoltre supporta anche l'avvio ritardato fino a 24 ore. Insomma potrete gestire al meglio la programmazione a seconda delle vostre esigenze.

Volete una lavatrice all'avanguardia, funzionale ed efficiente, senza spendere una fortuna? Siete fortunati, perché questa fantastico elettrodomestico Candy è in offerta a un prezzo davvero basso.

Uno dei motivi per cui consiglio questo prodotto, oltre all'eccezionale capacità di carico, sono i consumi; vanta infatti la classificazione energetica A+++ e come se non bastasse include un sensore che rivela il peso dei capi per gestire al meglio il consumo d'acqua e della corrente. Il consumo annuale di energia elettrica stimato è di 218KWh.

Per concludere, potete collegare il vostro smartphone a questa eccellente lavatrice Candy tramite sensore NFC e grazie alla funzione smart Check verificare lo stato di funzionamento dell'elettrodomestico.