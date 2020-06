Kingdom Hearts III (PS4), ecco un'offerta che amerete

The Last of Us è un'esclusiva Sony per PS4, nonché uno dei videogame più premiati di questa generazione. Racconta le emozionanti vicende di Joel ed Ellie, due sopravvissuti in un modo post-apocalittico e dominato dagli infetti. A differenza di Kingdom Hearts III, questo è un titolo esclusivamente per adulti, i minori non dovrebbero nemmeno avvicinarsi.

(Image credit: CD Projekt)

The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition

The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition è un gioco d'azione-avventura e GDR, vincitore di innumerevoli riconoscimenti internazionali. L'edizione Game of the Year Edition include anche le due espansioni: Hearts of Stone e Blood and Wine. Il gioco vi terrà impegnati almeno un centinaio d'ore e vi regalerà emozioni uniche. Come The Last of Us è un prodotto non adatto ai minorenni.