Cercate un frullatore di marca ad un prezzo accessibile? Eccolo

Il frullatore Herakles Steel di Klarstein è un elettrodomestico dalle prestazioni elevate e dal design senza tempo; è prodotto con acciaio inox e vetro. Grazie ai suoi 1200W riesce a frullare facilmente frutta, verdure, pane secco, inoltre è in grado di tritare il ghiaccio per la preparazione dei vostri cocktail preferiti nonché di gustose bevande ghiacciate.

La manopola è semplice da usare e consente di variare la velocità di preparazione in base alle vostre esigenze. I tre tasti funzione invece consentono di impostare i vari programmi per la frantumazione del ghiaccio, la preparazione di frullati o per la pulizia automatica del dispositivo.

Immagine 1 di 3 (Image credit: Klarstein) Immagine 2 di 3 (Image credit: Klarstein) Immagine 3 di 3 (Image credit: Klarstein)

Frullatore Herakles Steel | a 40 euro su Ebay Herakles Steel è un frullatore professionale da 1200W, con brocca in vetro. È prodotto in acciaio inox e vanta un design classico e sobrio.

Vedi offerta

L'ampia brocca in vetro da 1,8 L permette di preparare porzioni abbondanti, in grado di soddisfare tutta la famiglia. La brocca è molto stabile e inodore. La scala graduata, con incrementi di 100ml è di grande aiuto per misurare gli ingredienti. Il set di lame, anch'esse in acciaio inox, può essere smontato facilmente e lavato comodamente in lavastoviglie.

Herakles Steel sfoggia un design elegante in acciaio inox spazzolato, adatto a qualsiasi cucina. Grazie alle dimensioni ridotte di soli 19 cm di diametro il frullatore Klarstein può essere posizionato con facilità in qualsiasi pensile, anche quelli più piccoli.

La base, dotata di piedini in gomma antiscivolo, pesa 2,35 kg, mentre la brocca 2,0 kg.