Le migliori offerte del Cyber Monday Amazon a meno di 50 euro

Come tutti gli anni, questo è un periodo particolarmente interessante per risparmiare sui vostri regali di Natale o per comprare qualcosa che volevate da tempo risparmiando un po'.

Il Black Friday 2020 ce lo siamo ormai lasciati alle spalle, ma prima di riporre le carte di credito nella fondina, c'è un ultimo appuntamento con i saldi prima del prossimo Natale.

Il Cyber Monday è qui! E se volete approfittare ancora di qualche offerta per ultimare la lista dei regali senza spendere un capitale, ecco a voi le migliori offerte a meno di 50 euro.

TP-Link TL-WA850RE, ripetitore Wi-Fi a €19,90 €14,62 Ripetitore Wireless, Wi-fi Extender e Access Point per ampliare la portate della vostra rete domestica. Dotato di una porta LAN e con una velocità Single Band di 300 Mbps, questo dispositivo è compatibile con tutti i modem router Wi-Fi in commercio.

HOMSCAM, auricolari Bluetooth 5.0 a €29,90 €15,73 Prodotto Amazon's Choice che sta riscuotendo parecchi consensi fra gli utenti. Comodi da indossare, ideali per chi fa sport, questi auricolari oggi sono venduti praticamente a metà prezzo. Una simpatica idea regalo senza necessariamente spendere un capitale.

Razer Basilisk Mercury, mouse da gaming a €69 €43 Un mouse da gaming con sensore ottico 5G da 16.000 DPI, rotella con resistenza personalizzabile ed effetti RGB. E i tasti sono meccanici. Una bella idea regalo a un prezzo conveniente.

Cover per iPhone 11 Pro Max a €16 Cover in TPU +PC rosa per l'iPhone 11 Pro Max. Un design studiato appositamente per proteggere il vostro smartphone, dalla colorazione vivace e che esalta la tonalità dell'iPhone 11 Pro Max.

Cuffie In Ear True Wireless Philips T3215BK/00 a €89 €42 Cuffie in ear con protezione IPX4 dagli schizzi, tecnologia true wireless e custodia di ricarica USB-C. Le batterie vantano una durata di 5 ore + 15 grazie alla custodia. Un'ottima idea regalo o per sostituire le vostre vecchie cuffie.

Power Bank Harry Potter da 6.000 mAh a 21€ Un power bank, si sa, è molto utile per chi è spesso fuori casa e necessita di ricaricare regolarmente lo smartphone. Questo è molto leggero, poco ingombrante e si distingue per la grafica a tema Harry Potter, perfetto quindi per tutti i fan del famoso mago con gli occhiali. Supporta la ricarica fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente.

Amazon Echo Dot 4 €59,99 €29,99 Il nuovo Amazon Echo Dot 4 è bello da vedere, ha un'eccellente qualità audio e permette di avere Alexa praticamente ovunque. Ma costa più di Echo Dot 3, rispetto a cui ci sono poche novità. Con questa offerta però Echo Dot 4 vale la pena.

Amazon Echo Show 5 a €44,99 Questo smart speaker supporta l'assistente vocale Alexa e presenta un display intelligente da 5.5", perfetto per le videochiamate e per guardare film, serie TV e notiziari, ovunque siate in casa vostra e qualunque attività stiate svolgendo in parallelo.

ESAURITO Razer Kraken X 7.1 Virtual Surround Sound a €39,99 Le cuffie di Kraken offrono il surround virtuale in un modello leggero, dall'estetica non eccessiva e dal peso limitato. E ora costano anche poco. Essendo compatibili con tutte le piattaforme di gioco è davvero difficile poter chiedere di più, a questo prezzo.

Logitech G203 LIGHTSYNC, mouse da gaming RGB a €35 Un mouse bello da vedere e comodo da usare, con sensore da 8000 dpi. Ideale per il gaming, grazie ai pulsanti programmabili e al peso ridotto.

Trust Gaming GXT 830-RW Avonn a €16,98 Trust GXT 830-RW Avonn è una tastiera da gaming con layout integrale, dotata di 12 tasti multimediali e illuminazione RGB completamente personalizzabile. In questi giorni potete acquistarla a metà prezzo su Amazon.

Cuffie Trust Gaming GXT 488 PlayStation a €46,99 Cuffie gaming attive Trust GTX 488 con licenza ufficiale PlayStation 4. Dotate di telecomando integrato per escludere il microfono, jack da 3,5mm e cavo a treccia in nylon da 1,2m.

Prezzo al minimo storico! FIFA 21 - PlayStation 4 e Xbox One €39,99 Il gioco più amato dagli italiani torna nella sua nuova edizione, con nuove strategia e squadre aggiornate. Oltre dieci euro di sconto per chi vuole comprarlo ora e riceverlo con spedizione immediata.

HyperX HX-HSCS-BK Cloud Stinger a €35 Se siete appassionati di gaming conoscerete sicuramente il marchio HyperX, famoso per le sue memorie Fury. Oggi l'azienda propone le cuffie Cloud Stinger a un prezzo davvero basso. A questa cifra non possiamo che consigliarle.

The Witcher 3 (PS4) a €18,98 Pluripremiato titolo di CD Project Red, questa edizione PS4 del celebre capolavoro open world include le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che offrono ben 50 ore di narrativa aggiuntiva, oltre a nuove caratteristiche e aree che aumentano il mondo da esplorare di un terzo

Fallout 4 Special Edition (PS4) a €7,99 Offerta imperdibile sull'edizione S.P.E.C.I.A.L di Fallout 4 per PS4 in esclusiva per Amazon. Comprende un set di tre spille della gamma di attributi S.P.E.C.I.A.L di Fallout.