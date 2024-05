QNAP lancia il nuovo NAS TS-216Gper uso domestico e professionale

QNAP Systems, Inc ha annunciato il NAS TS-216G, un dispositivo a due bay ad alte prestazioni, ideale per individui, famiglie e gruppi di lavoro. Dotato di un processore ARM quad-core, una porta 2,5GbE, 4 GB di RAM e una NPU (Neural network Processing Unit), il TS-216G eleva le prestazioni del NAS a 2 bay, semplificando il backup da più dispositivi e migliorando la sicurezza dei dati.

Questa soluzione si propone come una delle più economiche ed efficienti sul mercato. Ma vediamo quali sono le peculiarità di questo nuovo NAS.

Prestazioni

Il cuore del TS-216G è il processore ARM Cortex A55 quad-core fino a 2,0 GHz, supportato da 4 GB di RAM. La presenza della NPU integrata, progettata per le applicazioni AI, consente un'accelerazione significativa nel riconoscimento delle immagini per la gestione intelligente delle foto tramite QuMagie, specialmente durante l'importazione di grandi volumi di immagini.

La NPU non solo migliora l'efficienza del riconoscimento delle immagini, ma riduce anche il carico di lavoro della CPU, aumentando le prestazioni complessive del NAS e riducendo il consumo energetico.

Gestione centralizzata dei file e sicurezza

Il TS-216G si distingue per la sua capacità di gestire centralmente tutti i tipi di file provenienti da dispositivi diversi, facilitando la condivisione e la sincronizzazione tra gli utenti, migliorando così la collaborazione. "Il TS-216G è una soluzione di smart storage economica e versatile, perfetta per la gestione centralizzata dei file e per la condivisione/sincronizzazione facile con altri utenti", ha dichiarato Jerry Deng, Product Manager di QNAP.

Grazie ai 4 GB di RAM e alla porta 2,5GbE, il TS-216G è in grado di gestire lo streaming multimediale e i sistemi di sorveglianza in modo fluido, diventando un cloud privato affidabile per utenti domestici e piccoli uffici.

Software potente e funzionalità avanzate

Il TS-216G funziona con il sistema operativo NAS QTS 5.1, che include un App Center ricco di applicazioni avanzate. File Station facilita l'accesso, la condivisione e la gestione dei file tramite un browser web; Hybrid Backup Sync permette il backup dei file su cloud o su un altro NAS, seguendo la strategia di backup 3-2-1; Qsync garantisce una sincronizzazione efficiente tra più utenti e dispositivi.

Inoltre, il TS-216G offre funzioni multimediali e applicazioni mobili come QuMagie e Music Station, che permettono agli utenti di gestire e sfogliare foto, video e file musicali da qualsiasi dispositivo e luogo, liberando spazio di archiviazione sui loro dispositivi mobili.

Caratteristiche tecniche

Il TS-216G è un modello tower a 2 bay, con un processore ARM Cortex A55 quad-core fino a 2,0 GHz e 4 GB di RAM. Supporta HDD/SSD SATA 6Gbps da 3,5”/2,5” hot-swap. È dotato di una NPU integrata, una porta 2,5GbE (2,5G/1G/100M) e una porta 1GbE, una porta USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Tipo A e due porte USB 2.0 Tipo A, oltre a una funzionalità di copia one-touch USB.

Per maggiori informazioni e per visualizzare la linea completa dei prodotti QNAP NAS, visitare il sito di QNAP.