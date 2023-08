Apple sta testando il MacBook Pro M3 Max che arriverà nel 2024

Apple sta già testando la variante di fascia alta del suo prossimo chip M3, ovvero l'M3 Max, la CPU che sarà presente nei prodotti Mac di fascia alta come il MacBook Pro di prossima generazione.

Come riportato da Mark Gurman di Bloomberg , uno sviluppatore Mac di terze parti ha trovato riferimenti al chip nei registri di test di Apple. Secondo quanto riferito, l'M3 Max sarà dotato di una CPU a 16 core e di una GPU a 40 core, di cui 12 core per le prestazioni e 4 core per l'efficienza.

Si tratta di un significativo passo avanti in termini di CPU rispetto al precedente chip M2 Max, che offriva 8 core per le prestazioni e 4 core per l'efficienza. La GPU guadagna solo due core rispetto al predecessore M2, ma del resto l'M2 Max offre già notevoli capacità grafiche per i carichi di lavoro creativi, quindi anche un piccolo miglioramento può significare molto.

Il nuovo chip sarà presumibilmente prodotto con un nuovo processo a 3 nm, che dovrebbe offrire vantaggi in termini di prestazioni e di efficienza energetica rispetto al processo a 5 nm di TSMC utilizzato da Apple per i chip M2.

Il MacBook più recente e più bello?

Anche se non abbiamo dettagli precisi sul dispositivo sul quale Apple sta testando l'M3 Max, sembra trattarsi di un modello di MacBook inedito con il nome in codice "J514". Questa informazione risulta in linea con una precedente fuga di notizie su un presunto MacBook Pro da 14 pollici con lo stesso nome in codice.

Secondo la fonte l'unità J514 equipaggia 48 GB di RAM, anche se l'attuale generazione di MacBook Pro può supportare fino a 96 GB, quindi è probabile che non si tratti del modello di punta della futura gamma MacBook.

Sebbene Gurman abbia precedentemente affermato che vedremo i primi dispositivi M3 quest'anno, siamo abbastanza sicuri che l'unità di prova in questione non faccia parte della linea di prodotti M3 che verranno lanciati inizialmente; è probabile che vedremo prima prodotti Mac con il chip M3 standard, molto probabilmente un nuovo MacBook Air, prima che arrivino i chip M3 Pro e M3 Max. Non possiamo escludere la presenza di un chip M3 Ultra (che probabilmente sarà costituito essenzialmente da due chip M3 Max uniti insieme per creare un unico processore virtuale) sui prodotti Mac di livello professionale che arriveranno nel 2024.

Se per molti i chip M2 non hanno rappresentato il salto generazionale che ci si aspettava rispetto ai precedenti M1, i nuovi chipset M3 potrebbero rappresentare un vero e proprio salto in avanti e siamo davvero curiosi di scoprire cosa saranno in grado di fare.