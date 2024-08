Google Pixel 9 e AI, 5 cose che puoi fare con Gemini

All'evento Made by Google di quest'anno, Google ha mostrato una quantità di hardware impressionante , con nuovi smartphone Pixel, auricolari e smartwatch. Ma il modello AI Gemini dell'azienda è stato probabilmente la vera star, svolgendo un ruolo centrale o di supporto in quasi tutte le funzioni svelate.

Abbiamo raccolto i modi più notevoli, interessanti e bizzarri in cui Gemini farà parte del futuro mobile di Google.

Gemini Live

L'aspetto più evidente di Gemini è stato Gemini Live che, come dice il nome, dà vita all'assistente AI e gli permette di comportarsi in modo molto più umano. Non solo si può parlare tranquillamente con Gemini senza bisogno di comandi formali, ma si può persino interrompere la risposta e deviare la conversazione senza doverla ricominciare da capo. Inoltre, grazie a dieci nuove opzioni vocali e a un motore vocale migliorato, Gemini Live è più simile a una telefonata con un amico/assistente personale rispetto ai suoi predecessori più robotici.

Pixel Screenshot

Screenshots è un nome banale, ma è un elemento significativo della nuova serie di smartphone Pixel 9. L'app mobile nativa utilizza il modello Gemini Nano AI integrato nel telefono per trasformare le foto in un database ricercabile automaticamente. L'intelligenza artificiale può essenzialmente elaborare un'immagine come farebbe un essere umano.

Ad esempio, se si scatta una foto di un cartello con i dettagli di un evento. Quando si apre l'immagine, Gemini includerà le opzioni per inserire l'evento nel calendario, mappare un percorso per raggiungerlo o persino aprire una pagina web indicata sul cartello. Inoltre, l'intelligenza artificiale migliorerà le ricerche più comuni, come la ricerca di immagini.

Pixel Studio

Google sta utilizzando Gemini e i suoi nuovi smartphone per cercare di ottenere un vantaggio nel mercato in rapida crescita della generazione di immagini AI con l'applicazione Pixel Studio. Questo motore text-to-image utilizza Gemini Nano sullo smartphone per impiegare modelli on-device e cloud come Imagen 3 per creare immagini più velocemente rispetto ai portali web standard.

L'applicazione stessa include un menu per modificare lo stile. L'avvertenza più importante è che non è in grado di creare volti umani. Google non lo ha detto a causa delle controversie sorte all'inizio di quest'anno, ma potrebbe anche essere solo per prudenza.

Add Me

Un'altra funzione AI basata sulle immagini annunciata da Google è quasi l'inverso del Pixel Studio, che non ha bisogno di volti. Add Me utilizza l'intelligenza artificiale per creare una foto di gruppo (per lo più) senza soluzione di continuità che include la persona che scatta la foto.

È sufficiente che il fotografo si scambi con qualcun altro. A quel punto, l'IA guiderà il nuovo fotografo su come impostare un secondo scatto e comporre le due immagini in un'unica immagine con tutti i presenti.

Pixel Weather e altro ancora

Probabilmente l'uso meno necessario dell'intelligenza artificiale avanzata di Gemini, ma anche quello più frequente, è l'applicazione Pixel Weather. Il modello Gemini Nano AI produrrà bollettini meteorologici personalizzati in base a ciò che l'utente desidera vedere nell'app. Semplifica la personalizzazione in modo sottile ma molto concreto. Nel corso della presentazione sono stati presentati anche molti altri piccoli punti di forza dell'intelligenza artificiale.

Ad esempio, gli utenti Android possono sovrapporre Gemini ai loro schermi e porre domande su ciò che è visibile. Allo stesso tempo, il nuovo strumento Research with Gemini consente di adattare i rapporti di ricerca a domande specifiche, probabilmente soprattutto in ambito accademico. Altri esempi non sono ancora disponibili, ma i telefoni Android saranno presto in grado di condividere ciò che trovano utilizzando la funzione Circle to Search.