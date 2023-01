Included in this guide:

Nota dell'autore, gennaio 2023 In questo periodo è di primaria importanza valutare quanto si vuole spendere in termini di energia. L'asciugatrice è uno degli elettrodomestici più energivori, pertanto, le migliori asciugatrici sono quelle che vi possono garantire un lavaggio efficace ad un costo adeguato.

Le migliori asciugatrici sono state selezionate da Techradar per offrire un'ampia disponibilità di scelta tra diverse fasce di prezzo. Alcuni modelli sono più economici di altri, ma tutte sapranno offrire le funzioni più desiderate, oltre a qualche nuova e piacevole aggiunta.



L’asciugatrice sta diventando uno degli elettrodomestici più desiderati degli italiani, anche se non tutti ne possiedono già una. Molte persone infatti sono solite stendere il bucato all’aperto, ma non sempre è possibile procedere in questo senso.

Qualcuno potrebbe abitare in una zona trafficata e preferire l’asciugatrice allo stendino, mentre talvolta le avverse condizioni climatiche potrebbero costringere ad aspettare tempi migliori per poter lavare e stendere. Infine, se effettuate molte attività o avete una famiglia numerosa, è probabile che dobbiate lavare molto di frequente. In tutti questi casi un’asciugatrice sarà la risposta al vostro problema.

Le migliori asciugatrici sul mercato permettono di rimuovere l’umidità dagli abiti umidi in cambio di una certa quantità di energia elettrica. Le asciugatrici più tradizionali, ormai quasi fuori mercato, usano una resistenza per scaldare l’acqua, facendola evaporare ed evacuando poi l’umidità con delle ventole all’interno di un piccolo serbatoio da svuotare manualmente. I modelli attuali montano quasi tutti una pompa di calore che garantisce una resa energetica migliore, facendo del loro meglio per non mandare la bolletta luce alle stelle.

Le migliori asciugatrici del 2023

(Image credit: Samsung)

1. Samsung DV16T8520BV Specifiche Tipologia: Pompa di calore ibrida con digital inverter Capacità di carico: 16 Kg Rumore: 63 dBA Consumo annuo: 304 kWh/anno Dimensioni: 74,6 × 108,6 × 88,5 cm Smart: Wifi / SmartThings Peso: 74 Kg

La DV16T8520BV è una enorme asciugatrice con pompa di calore ibrida, pilotata da un inverter digitale. Può caricare ben 16 Kg di biancheria e asciugarla velocemente, grazie a una serie davvero completa di tecnologie e funzionalità. Se avete una famiglia numerosa e non avete spazio o possibilità di stendere all’aria aperta, probabilmente è il modello che stavate cercando. Il prezzo non è nemmeno molto elevato, considerato la portata e le capacità di questo elettrodomestico. Sarebbe troppo lungo descrivere tutte le funzionalità qui, ma al di là dei numerosi controlli e indicatori, oltre che un numero davvero vasto di programmi, presenta uno speciale cestello forato e un sistema di microfiltrazione a tre strati. Per contro le sue dimensioni sono fuori standard e difficilmente potrete impilarla sopra la lavatrice senza una soluzione adeguata, inoltre il colore nero fa a pugni con quasi tutti gli altri elettrodomestici di colore bianco. Samsung offre addirittura 20 anni di garanzia sul motore Digital Inverter.

(Image credit: LG)

2. LG RH10V9AV4W Specifiche Tipologia: Pompa di calore dual inverter Capacità di carico: 10 Kg Rumore: 62 dBA Consumo annuo: 210.0 kWh/anno Dimensioni: 60 × 85 × 69 cm Smart: Wifi / App LG ThinQ Peso: 58 Kg

LG non scherza quando si tratta di elettrodomestici. La sua asciugatrice da 10Kg è probabilmente uno dei modelli più completi sul mercato per caratteristiche e funzionalità.

La tecnologia con compressore e dual inverter integrata permette di raggiungere un’ottima efficienza e di risparmiare energia. Ha un elevato numero di programmi ed opzioni per coprire qualsiasi tipo di esigenza di asciugatura domestica, che uniti alla capacità di rilevazione dell’umidità negli abiti riescono a minimizzare le tempistiche e a far diminuire i costi. Utile anche la pulizia automatica del condensatore per evitare la formazione di allergeni all’interno della macchina. Inoltre, l’asciugatrice LG può vantare sia la connessione WiFi, sia l’ausilio dell’app proprietaria per connettersi ai servizi online e monitorare lo status dell’apparato. Il costo è elevato, ma stiamo parlando di un modello di punta decisamente evoluto, il che lo rende giustificato. A maggior ragione se consideriamo i 10 anni di garanzia sulle parti più sollecitate (motore e pompa di calore dual inverter).

(Image credit: Miele)

3. Miele TCC374WP Specifiche Tipologia: Pompa di calore Capacità di carico: 9 Kg Rumore: 66 dBA Consumo annuo: 225.0 kWh/anno Dimensioni: 59,6 × 85 × 64 cm Smart: Wifi / Miele@home Peso: 52 Kg

Miele è uno dei più noti produttori di elettrodomestici di fascia alta e questa asciugatrice ne è la prova. È un modello dotato di pompa di calore e di un sistema evoluto che tiene conto anche della percentuale di calcare nell’acqua, per un asciugatura veloce ed economica.

Non mancano diversi programmi per ogni tipo di indumento, mentre il cestello è realizzato a forma di nido d’ape per una migliore cura dei tessuti. In definitiva questo modello Smart si posiziona per caratteristiche e prezzo poco sotto la LGE RH10V9AV4W ed è un’opzione altrettanto buona, ma più economica. Non è il modello Miele di punta, ma riteniamo che abbia un ottimo rapporto qualità prezzo e che sia una delle migliori asciugatrici della sua categoria.

(Image credit: Electrolux)

4. Electrolux EW8H272G Specifiche Tipologia: Pompa di calore Capacità di carico: 7 Kg Rumore: 66 dBA Consumo annuo: 210 kWh/anno Dimensioni: 59,6 × 85 × 66,2 cm Smart: no Peso: 48 Kg

Questa asciugatrice di fascia media ha un consumo dichiarato piuttosto basso ed è ottima per una piccola famiglia attenta alle spese. Il prezzo di acquisto è nella media, e giustifica un prodotto dotato di queste caratteristiche. Anche qui troviamo un sistema di riduzione dei consumi basato sul rilevamento del carico e del suo livello di umidità, mentre i programmi disponibili consentono di asciugare tessuti di tutti i tipi, incluse lenzuola e scarpe (in un apposito cestello). Dati i consumi ridotti (max 700W) questa Electrolux è ottima anche se avete deciso di effettuare una riduzione della spesa elettrica presa per presa.

(Image credit: Bosch)

5. Bosch WQG24100IT Specifiche Tipologia: Pompa di calore Capacità di carico: 9 Kg Rumore: 64 dBA Consumo annuo: 259 kWh/anno Dimensioni: 59,8 × 84,2 × 61,3 cm Smart: no Peso: 50 Kg

L’asciugatrice WQG24100IT è un modello di fascia media e taglia grande. Non ha tutte le funzioni dei modelli più evoluti ma il suo prezzo è praticamente la metà di quello dei migliori concorrenti e può essere consigliabile per una famiglia di 4 persone che fa un uso intermedio/intenso dell’elettrodomestico. La WQG24100IT monta una pompa di calore e può contare su diverse tecnologie relative al comfort, quali la riduzione delle vibrazioni e un filtro di facile pulizia. Tra le funzioni c’è anche il rilevamento automatico dell’umidità, per ottimizzare i tempi di asciugatura e i costi.

Non mancano peraltro numerosi programmi per qualsiasi tipo di tessuto, mentre sono assenti la connettività Smart e l’autopulizia del condensatore, disponibili sui modelli più costosi. In ogni caso per ciò che offre in relazione al prezzo, è uno dei modelli che consigliamo caldamente.

(Image credit: Smeg)

6. Smeg DT182IT Specifiche Tipologia: A condensa con pompa di calore Capacità di carico: 8 Kg Rumore: 65 dBA Consumo annuo: 235 kWh/anno Dimensioni: 59,6 × 84,5 × 60,9 cm Smart: no Peso: 49,5 Kg

La Smeg DT182IT è un’asciugatrice di taglia media a condensazione con pompa di calore. Si tratta di un modello abbastanza economico sia per il prezzo d’acquisto che per quanto riguarda i consumi, adatto a chi cerca un elettrodomestico capace ma non troppo impegnativo economicamente. Pur mancando di alcune funzionalità di fascia alta, presenta una serie di caratteristiche interessanti, tra cui una serie di indicatori utili al funzionamento e un buon numero di programmi. Anche qui troviamo il sensore umidità e la luce interna, ma sono presenti anche diversi filtri, utili per evitare intasamenti. In definitiva è un modello consigliato per un uso familiare anche piuttosto intenso, ma alcuni modelli più costosi potrebbero risultare maggiormente silenziosi ed efficienti.

(Image credit: Beko)

7. Beko DRXS722W Specifiche Tipologia: Pompa di calore Capacità di carico: 7 Kg Rumore: 65 dBA Consumo annuo: 212 kWh/anno Dimensioni: 597 × 847 × 508 Smart: no Peso: 39,5 Kg

Beko è un produttore di elettrodomestici di fascia bassa, ma negli ultimi anni ha introdotto alcune linee di prodotti di fascia media dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

La DRXS722W è un’asciugatrice a pompa di calore slim, ovvero a spessore ridotto ed è più sottile dei modelli standard di circa 15 centimetri in profondità. Larghezza e altezza rimangono invece nella norma. Nonostante le misure ridotte, può contare su un carico di 7 kg, adatto a una famiglia di 3 persone. La Beko usa una pompa di calore che aumenta il rendimento e ottimizza i consumi, ma è dotata anche di cestello flottante e sensore di umidità per ottimizzare i tempi di asciugatura. Non offre funzioni di alta gamma, ma è decisamente economica rispetto a gran parte della concorrenza. Ideale per un uso medio dell’elettrodomestico. Alcune critiche riguardano una saltuaria rumorosità e dei cicli un po’ lunghi, ma gran parte degli utenti ritiene che sia un’asciugatrice affidabile ed economica.

(Image credit: Candy)

8. Candy CSE C8LFS Specifiche Tipologia: Condensazione Capacità di carico: 8 Kg Rumore: 68 dBA Consumo annuo: 616 kWh/anno Dimensioni: 58,5 × 89 × 62 cm Smart: simply-Fi Peso: 34,3 Kg

La Candy CSE C8LFS è un’asciugatrice economica a condensazione senza pompa di calore. Il suo consumo annuale dichiarato è molto più alto di quello dei modelli di punta (molto più costosi), percui se fate un uso continuo dell’asciugatrice non possiamo consigliarvi questo modello. Per quelle persone che invece intendono usarla solo saltuariamente, potrebbe essere un buon acquisto. Semplificata rispetto ai modelli più evoluti, mantiene comunque un buon numero di programmi e opzioni, tra cui la partenza ritardata. Questa asciugatrice possiede un serbatoio per la raccolta dell’acqua e non necessita di uno scarico a muro, il che semplifica molto l’installazione.

Cosa sapere prima di acquistare un asciugatrice?

Le asciugatrici offrono alcuni programmi per i differenti tipi di tessuti degli abiti, utili per ottimizzare tempi e costi di asciugatura. La principale distinzione che è necessario fare quando si usa un’asciugatrice è tra abiti sintetici e naturali, ma ognuna presenta un certo numero di programmi specifici per i vari tessuti. In aggiunta, alcuni programmi specifici permettono la piegatura immediata degli abiti ed evitano l’utilizzo del ferro da stiro, con conseguente risparmio di tempo e denaro.

Un altro dei parametri da osservare quando si acquista un’asciugatrice è la portata di carico in Kg. Le normali asciugatrici domestiche variano tra i 16 Kg e i 7 Kg di portata, con differenze considerevoli di prezzo tra i vari modelli. La scelta della portata dovrebbe essere fatta in relazione con la propria lavatrice e con il proprio stile di vita.

Come capire se un asciugatrice e buona?

Dato che i costi elettrici al KWh sono ormai in perenne crescita, raggiungere la migliore efficienza possibile negli elettrodomestici energivori come l’asciugatrice è diventato praticamente un obbligo. Per questo motivo l’acquisto di un modello con le migliori tecnologie a disposizione oggi è decisamente consigliato, anche se molto dipenderà da quale sarà l’uso che farete del vostro apparecchio.

Più l’uso è intensivo, più diventa consigliabile l’acquisto di un modello di fascia medio/alta. Il costo iniziale sarà maggiore, ma ci metterete meno tempo per ammortizzarlo e iniziare a risparmiare sui consumi. Al contrario, se avete intenzione di stendere all’aperto e di usare l’asciugatrice solo occasionalmente, non è necessario spendere cifre importanti.