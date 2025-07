OpenAI ha dichiarato di essere sulla buona strada per superare il milione di GPU operative entro la fine del 2025, un traguardo che la proietterebbe ben oltre i principali concorrenti in termini di potenza di calcolo disponibile.

Secondo il CEO Sam Altman, però, questo numero rappresenta solo l’inizio: “Supereremo abbondantemente il milione di GPU attivate entro la fine dell’anno”, ha affermato con tono scherzoso. Una dichiarazione che, nonostante l’apparente leggerezza, ha acceso un dibattito concreto sulla fattibilità di arrivare a 100 milioni di GPU nei prossimi anni.

Se confermata, questa crescita rappresenterebbe un passo epocale per l’intero settore dell’intelligenza artificiale, con implicazioni enormi sul fronte dell’infrastruttura, del consumo energetico e dell’accesso globale a modelli sempre più avanzati.

A vision far beyond current scale

Per capire l’entità del traguardo dichiarato da OpenAI, basta fare un confronto: xAI di Elon Musk utilizza circa 200.000 GPU per far girare Grok 4, mentre il milione previsto da OpenAI sarebbe già cinque volte tanto.

Ma arrivare a 100 milioni di GPU? Sarebbe una sfida titanica sotto ogni punto di vista: i costi stimati si aggirano intorno ai 3.000 miliardi di dollari, e le complessità logistiche, energetiche e produttive sarebbero senza precedenti. “Molto orgoglioso del team, ma ora devono capire come moltiplicare tutto per 100, lol”, ha scritto Sam Altman in un post.

Sebbene Microsoft Azure resti il partner cloud principale, OpenAI ha avviato collaborazioni anche con Oracle e starebbe valutando l’uso degli acceleratori TPU di Google. Una strategia di diversificazione che rispecchia la direzione intrapresa anche da Meta, Amazon e Google, sempre più orientate a chip proprietari e memorie ad alta larghezza di banda.

A trarne vantaggio sarà anche SK Hynix, fornitore leader di HBM, componente cruciale per l’addestramento dei modelli IA. Secondo una fonte del settore data center, le specifiche delle GPU e delle HBM sono spesso configurate su richiesta diretta di clienti come OpenAI. Non a caso, SK Hynix potrebbe registrare profitti record nel Q2 2025, grazie a una domanda in continua crescita.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Altman ha recentemente incontrato il presidente Chey Tae-won e il CEO Kwak No-jung, segno di un rafforzamento dei rapporti tra OpenAI e il gruppo SK, già partner in iniziative come la competizione IA lanciata da SK Telecom contro ChatGPT.

Tuttavia, questa corsa impressionante non è esente da rischi: SoftBank potrebbe riconsiderare il suo investimento nella società, proprio per via dei dubbi legati alla sostenibilità finanziaria del progetto.

Insomma, l’obiettivo dei 100 milioni di GPU al momento sembra più un’aspirazione visionaria che un piano concreto, ma rappresenta chiaramente la direzione aggressiva e ambiziosa che Altman vuole imprimere al futuro dell’IA.

Via TomsHardware