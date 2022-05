Economisez 500 € sur l'ultime PC portable LG Gram 16, léger et puissant

Bénéficiez d’une remise conséquente si vous précommandez cet ordinateur portable de la marque LG, avec de sérieux atouts à revendre. En effet, il est équipé d’un processeur i7-1165G7 et de 16 Go de RAM. Un SSD de 256 Go lui a été greffé pour des temps de chargement toujours plus courts. Cet ordinateur démarre incroyablement vite et permet de travailler dans les meilleures conditions possibles.



Le tout s’affiche sur une dalle IPS affichant une résolution de 2560x1600 pixels pour des images toujours plus détaillées. Le design de l’appareil profite d’un châssis métallique composé d’un alliage de magnésium utilisé dans l’aviation, et présente ainsi un produit aussi léger que solide. La preuve, sa résistance a été démontrée par le passage de l'exigeante norme militaire MIL-STD-810G. Septs critères sont ainsi évalués dont la résistance aux chocs, à la poussière et aux températures élevées et basses. Vous avez ainsi dans les mains un produit résistant qui ne cassera pas au premier choc. Les versions 16 et 17 pouces sont sensiblement les mêmes et pèsent respectivement 1190 g et 1350 g.

Améliorez la sécurité de vos données avec un lecteur d’empreintes digitale et une encoche de sécurité Kensington.

La batterie de 80 W offre une excellente autonomie et vous permet de faire de longues sessions sans vous soucier du pourcentage de la batterie.

La meilleure offre LG Gram du jour :