Le OnePlus 10T est de nouveau disponible avec une remise de 250€ sur son prix initial

OnePlus a débarqué sur le marché français comme une tornade : proposer des smartphones puissants capable de tenir tête aux meilleurs flagships, à prix contenu. On se souvient tous du OnePlus 3 qui tenait tête à l’iPhone 7 Plus au niveau des performances. Mais aujourd’hui, la ligne commerciale a quelque peu changé avec une volonté non dissimulée de concurrencer les plus grands. Ce qui passe irrémédiablement par des technologies plus onéreuses et donc un prix d’achat bien plus élevé qu’auparavant. Toutefois, le constructeur chinois continue de commercialiser des smartphones au prix contenu comme ceux de la série "T", tout récemment mise à niveau avec la sortie du OnePlus 10T.

Le One Plus 10T est ainsi la version « light » du One Plus 10 Pro. Il possède des arguments convaincants, malgré son prix réduit, à commencer par son processeur, car le 10T dispose de la version "plus" du Snapdragon 8 Gen 1 qui équipe le Pro. L'autre force de ce nouveau venu est sa vitesse de charge qui, à 150 W, se révèle rapide comme l'éclair... À cette vitesse, le téléphone passe de 0 à 100% en 20 minutes environ - c'est fulgurant.

Le OnePlus 10T possède aussi un grand écran de 6,7 pouces, avec une résolution de 1080 x 2412 pixels, ou FHD - soit la résolution à laquelle la plupart des applications et des jeux répondent. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, ce qui signifie que l'écran actualise l’image 120 fois par seconde, soit deux fois plus vite que la norme. Par conséquent, les mouvements semblent très fluides. Les smartphones OnePlus proposent généralement de beaux écrans, et celui-ci prend en charge un milliard de couleurs et le format HDR10+, autrement dit un affichage parfait pour les jeux et le streaming vidéo.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) OnePlus 10T 5G|-34%|479€ (au lieu de 729€) (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Difficile de laisser passer cette offre proposée directement par OnePlus. Le smartphone récupère les dernières technologies du 10 Pro, tout en restant plus abordable. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 100€ en saisissant le code promo TAKEOVER100, après avoir ajouté le OnePlus 10T 128 Go dans votre panier d'achat, depuis la boutique officielle du constructeur. Ajoutez à cela un bonus reprise de 150€ maximum, et ce smartphone de milieu de gamme peut passer sous la barre des 500€.