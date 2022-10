Economisez 450€ sur le PC portable LG Gram 17 pouces

Le principal argument de vente de la gamme d'ordinateurs portables LG Gram, c'est leur incroyable légèreté. Le LG Gram 17 pouces pèse moins de 1,4 kg, ce qui en fait un modèle extrêmement facile à transporter. Pour autant, il ne s'agit pas du seul point positif de ce PC portable professionnel très attrayant.

Bien que ce ne soit pas du tout un appareil destiné aux joueurs, il a néanmoins la fiche technique taillée pour exécuter toutes les tâches bureautiques gourmandes que vous lui réclamerez. Il intègre dans son châssis ultra léger un processeur Intel Core i7-1260P épaulé par 16 Go de RAM pour rester fluide en toutes circonstances. Son écran WQXGA en dalle IPS affiche des couleurs réelles et nuancées. Il fera aussi un formidable compagnon pour binge-watcher vos séries Netflix favorites. D'autant plus que sa résolution de 2560x1600 pixels affiche une image ultra nette et détaillée. La batterie de 80 Wh est un autre atout de taille pour espérer travailler sans se soucier de la charge restante. Selon nos tests, elle a tenu presque 10h lors d'un visionnage intensif de films. Enfin, l'ordinateur est équipé d'un SSD, pour charger rapidement tous vos fichiers volumineux. Sa capacité de stockage est de 1 To. Un must.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) LG Gram 17" (17Z90Q-G.AA79F)|-26%|1299,99€ (au lieu de 1750€) (s'ouvre dans un nouvel onglet)

En ce moment, vous pouvez bénéficier d'une remise immédiate de 450€ sur Amazon. Un très bon plan qui vous permettra de vous équiper de l'un des meilleurs PC portables professionnels à prix réduit. Il pourra même vous divertir le soir, après de longues sessions bureautiques, grâce à son fabuleux écran vif, net et coloré.