Bon plan Cdiscount : le Lenovo Ideapad 3 profite d'une remise de 240€

Disons-le tout de suite, le Lenovo Ideapad 3 dans la configuration affichée ne battra aucun record. Néanmoins, si vous faites seulement de la bureautique, du traitement de texte, et de la navigation web, cet ordinateur sera amplement suffisant. A l’intérieur, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5 5500U qui assurera l’essentiel de votre utilisation. Il est couplé à deux barrettes de RAM de 4 Go soudées au boitier, pour un total de 8 Go. Ils vous assureront une utilisation fluide dans tous vos usages quotidiens. Pas de carte graphique dédiée au gaming, mais une simple AMD Radeon Vega 8 intégrée au processeur.

Côté écran, on retrouve une dalle de 14 pouces Full HD d’une résolution de 1920x1080 pixels, amplement suffisant pour cette taille. Il vous permettra également de profiter de vos sessions Netflix, Disney+ ou autres plateformes de streaming dans des conditions honorables.

Le stockage n’a pas été mis de côté puisqu’on retrouve un SSD de 256 Go, ce qui reste décent pour cette gamme de prix. Puisque l’ordinateur portable n’a pas vocation a être utilisé pour du gaming, vous pourrez stocker énormément de données et de fichiers avant que votre SSD ne sature.

Les connectiques sont composées d’un port USB 2.0, d’un USB 3.2 et d’un USB 3.2 type C pour y charger votre appareil, ou connecter une souris, un casque ou un disque dur externe.

C’est selon nous une bonne affaire. Un ordinateur portable très fonctionnel qui assure une utilisation relativement basique pour les étudiants qui ne veulent pas débourser une fortune dans leur configuration PC. Alors que son prix de base frôle les 800€, la vente flash menée par Darty rend le prix d’achat bien plus abordable puisqu’il est en ce moment à 459,99€. Le choix vous appartient.