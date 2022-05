Lancez vos jeux vidéo n'importe où grâce à ce PC Portable gaming en promotion

Vous souhaitez jouer à vos jeux-vidéo mais vous êtes souvent en déplacement ? Cet HP Victus pourrait très bien vous convenir. Il bénéficie en ce moment d'une offre promotionnelle à ne pas manquer.

Craquez pour cet ordinateur portable gaming et sa fiche technique solide. Equipé d'un processeur i5 11400H et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050, il fera tourner tous les jeux actuels avec les paramètres graphiques optimaux. Le tout est affiché grâce à un superbe écran de 16 pouces Full HD en dalle IPS et à haut taux de rafraichissement de 144Hz pour une incroyable fluidité dans tous vos jeux. Des capacités techniques parfaites pour les joueurs de FPS en quête de performances et de fluidité pour prendre le dessus sur vos adversaires. Les 8 Go de RAM qui lui sont attribués sont améliorables jusqu'à une capacité de 64 Go.

L'appareil est équipé de la charge rapide qui lui permet de passer de 0% à 50% en seulement 30 minutes. Profitez également d'une facilité de connexion avec le Wifi 6 et le bluetooth 5.0. Evidemment, l'ordinateur est aussi conçu pour que vous puissiez travailler en toute sérénité. Toutes les applications et les tâches du quotidiens seront exécutées sans aucune difficulté. Les logiciels de montage seront également fluides et sans lags.