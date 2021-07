iPad Pro, MacBook, iPhone… Apple vous laisse payer en 24 mois sans frais

Précisons que cette offre est soumise à conditions* et valable à partir d’un montant minimum d’achat de 249€.

S’il est un produit qui a fait l’unanimité dans tous les tests, c’est bien l’iPad Pro. Il existe dans 2 tailles, 12,9 pouces pour les amateurs de grands formats et 11 pouces pour ceux qui recherchent un modèle un peu plus compact. Dans les 2 cas, l’iPad Pro intègre la puce M1, véritable monstre de performances, conçue par Apple. L’écran Liquid Retina offre une incroyable précision. Il intègre à présent la compatibilité 5G et conserve malgré tout une autonomie de 10h environ.

L’iPad Pro 11 pouces est disponible à partir de 899 € avec 128 Go de stockage.

L’iPad pro 12,9 pouces est disponible à partir de 1219€ avec 128 Go de stockage.

Et si vous souhaitez vous orienter vers un ordinateur plus classique, comment ne pas craquer pour la gamme de MacBook. Cela démarre avec le MacBook Air avec son écran de 13,3 pouces, 16 Go de mémoire unifiée, une capacité de stockage de 2 To et une autonomie pouvant atteindre 18h.

Là encore on retrouve l’incroyable puce M1 qui fait bondir les performances. Le tout contenu dans un poids de 1,29 kg. Le MacBook Air est disponible à partir de 1129€.

Les utilisateurs à la recherche d’une configuration un peu plus musclée pourront craquer pour la gamme des MacBook Pro qui débute à 1449€ pour la version 13 pouces et 2699€ pour la version 16 pouces.

Et bien évidemment, comme ne pas citer la référence dans sa catégorie : l’iPhone 12 et toutes ses déclinaisons. Le smartphone star de la marque intègre la 5G, une puce A14 Bionic hyper rapide et un écran OLED bord à bord. La partie photo est tout simplement irréprochable et tous vos clichés même de nuit seront sublimés. Il existe forcément une taille d’affichage qui vous correspond de 5,4 pouces pour la version Mini à 6,7 pouces pour les fans de grands écrans.

Bien sûr tous les produits Apple sont éligibles à l’offre de financement proposée jusqu’au 29 juillet. Donc, si vous convoitez une Apple TV, une Apple Watch ou un iMac, cela marche aussi ! Vous pourrez ainsi étaler votre paiement sur 24 mois et cela sans aucuns frais. Pour souscrire, commencez vos achats, puis demandez un financement au moment du paiement.

* Offre de financement sans frais jusqu’à 24 mois disponible uniquement du 17 juin au 29 juillet 2021. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. L’offre est soumise à conditions.