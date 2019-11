Arvostelussa Lenovo Yoga Book C930

Lenovo Yoga Book C930 on alkuperäisen Yoga Bookin seuraaja. Jo ensimmäisessä mallissa oli äärimmäisen kiinnostava konsepti ja lukuisia lupaavia ominaisuuksia, joten odotuksemme Yoga Book C930:tä olivat luonnollisesti korkealla.

Kone ei totisesti pelaa varman päälle, vaan ottaa suuria riskejä tuomalla markkinoille rohkeasti erilaisen muotoilun sekä innovatiivisen E Ink -apunäytön, joka toimii niin näppäimistönä, muistiinpanoalustana, piirtopöytänä kuin e-kirjojen lukulaitteenakin.

Alkuperäinen Yoga Book kärsi lähinnä alitehoisista komponenteista, mutta onko Lenovo onnistunut korjaamaan ongelman Yoga Book C930:n tapauksessa?

Lenovo Yoga Book C930 on kalliimpi kuin edeltäjänsä.

Tekniset tiedot Tässä ovat TechRadarin arvosteltavaksi lähetetyn Lenovo Yoga Book C930:n tekniset tiedot: Prosessori: 1,2 GHz Intel Core i5-7Y54 (kaksiytiminen, 4 Mt:n välimuisti, 3.2 GHz boost)

Näytönohjain: Intel HD Graphics 615

RAM-muisti: 4 Gt LPDDR3

Näytöt: 10,8-tuumainen, QHD (2 560 x 1 600) IPS -kosketusnäyttö ja 10,8-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) E Ink Mobius -kosketusnäyttö

Tallennustila: 256 Gt:n SSD-levy

Liitännät: 2 x USB 3.1 Type-C,

Yhteydet: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.2, LTE

Kamera: 720p HD -webkamera

Paino: 0,78 kg

Koko: 179,4 x 260,4 x 9,9 mm (L x S x K)

Hinta ja saatavuus

Lenovo suunnitteli alkuperäisen Yoga Bookin edulliseksi 2-in-1-kanettavaksi, joka olisi mahdollisimman monen käyttäjän ulottuvissa.

Fokus näyttää kuitenkin muuttuneen Yoga Book C930:n kohdalla, sillä se on suunnattu selvästi pikemminkin premium-markkinoille. Laitteen kakkosnäyttö vaikuttaa nostaneen koneen hintaa, sillä Lenovon toisen sukupolven 2-in-1-laite on selvästi kalliimpi kuin edeltäjänsä.

Lenovo Yoga Book C930:n hinta nousi 599 selvästi korkeampaan 999 euron hintaluokkaan.

Hinnannosto on toki rohkea pelinavaus täysin uusille markkinoille, mutta alkuperäisen Yoga Bookin ostajat voivat pettyä kuullessaan, että päivittäminen uudempaan malliin vaatii selvästi suuremman kakun omista säästöistä.

Lenovo Yoga Book C930:ssä on seitsemännen sukupolven Intel Core m3-7Y30 tai i5-7Y54 -prosessori, 10,8-tuumainen 2 560 x 1 600 -resoluutiolla varustettu IPS LCD -kosketusnäyttö, 4 Gt:a LPDDR3-tyypin RAM-muistia ja joko 128 tai 256 Gt:a tallennustilaa. Näytönohjaimena toimii integroitu Intel HD Graphics 615.

Perusmalli maksoi julkaisuhetkellä 999 euroa ja tehokkaampi malli 1 399 euroa. Halvemmassa mallissa ei tule mukana kosketuskynää. Komponentit eivät ylipäätään tee järin suurta vaikutusta, joten suurin osa Lenovo Yoga Book C930:n hinnasta vaikuttaa johtuvan koneen kakkosnäytöstä.

Lenovo Yoga Book C930 on äärimmäisen kevyt ja ohut.

Muotoilu

Lenovo on valmistanut viime aikoina melko näyttäviä kannettavia, kuten Yoga-malliston. Iloksemme myös Yoga Book C930 jatkaa samalla linjalla muotoilun suhteen. Se on pieni ja sulava kannettava, jonka näyttävä saranamekanismi tuo mieleen kalliit rannekellot.

Laite on suljettunakin vain 9,9 mm:n paksuinen ja painaa vaivaiset 775 grammaa. Lenovo Yoga Book C930:n ohut muotoilu hyötyy erityisesti siitä, ettei koneessa ole fyysistä näppäimistöä.

Yoga on nimensä mukaisesti notkea laite, sillä sen jykevä sarana taipuu tarvittaessa vaikka kokonaan ympäri. Konetta voi käyttää siis tavallisena kannettavana, tablettina, e-kirjojen lukulaitteena tai telttamaiseen asentoon pystytettynä näyttönä. Laite erottuu edukseen muista 2-in-1-kannettavista etenkin tablettitilassa, sillä sen ohut ja kevyt runko ei eroa kovin suuresti tavallisista tableteista.

Lenovo Yoga Book C930:tä voi käyttää myös normaalin tabletin tavoin.

Koneen oikeassa reunassa sijaitseva virtapainike ja äänenvoimakkuudensäätö on somistettu kromikoristein, ja ritilöiden taakse piilotetut kaiuttimet istuvat näppäimistön sivuilla.

Kaiuttimien ääniala on kohtuullisen laaja ja elementeistä lähtee mökää yllättävän paljon laitteen kokoon nähden. Niiden tilantuntua parantaa myös Dolby Atmos -teknologia. E Ink -näytön yläpuolella on sormenjälkitunnistin, jota voi käyttää koneelle kirjautumiseen. Kannettavan molemmilla sivuilla on myös yksi USB-C-portti, joista kumpaakin voi käyttää koneen lataamiseen.

Lenovo Yoga Book C930:n liitännät ovat niukat. Molemmilla puolilla on vain yksi USB-C-portti.

Lenovo Yoga Book C930:n muisti on laajennettavissa microSD-kortilla, ja koneen LTE-malleissa on paikka myös SIM-kortille. Voit siis hankkia koneelle oman SIM-kortin ja unohtaa mobiiliverkon jakamisen puhelimestasi. Se muodostuikin yhdeksi koneen kätevimmistä ominaisuuksista pendelöidessämme jatkuvasti Helsingin ja Lahden väliä. Voit unohtaa junien heikot Wi-Fit.

Kone kulki ohuen ja kevyen muotoilunsa ansiosta repussa lähes huomaamattomasti, mutta kompaktin designin vuoksi kosketuskynälle ei olla jätetty mitään luontevaa säilytyspaikkaa. Joudut siis käytännössä säilyttämään sitä erikseen esimerkiksi repussasi – ja toivomaan, ettet hukkaa sitä. Kosketuskynä napsahtaa kyllä kiinni koneen kylkeen magneetilla, mutta emme silti pystyneet luottamaan magneetin pitävyyteen konetta kuljetettaessa.

Lenovo Yoga Book C930:n pakkauksessa tulee mukana myös kosketuskynä.

Päänäyttö on saanut suuren uudistuksen edelliseen versioon verrattuna. Ruudussa on nyt 10,8-tuumainen IPS-paneeli ja sen resoluutio on 2 560 x 1 600. Ero aiempaan 10,1-tuumaiseen Full HD -näyttöön on helppo huomata.

Korkea resoluutio erottaa C930:n monista kilpailijoistaan, sillä 10,8-tuumaiseen näyttöön pakattu QHD-resoluutio takaa peräti 281 ppi:n pikselitiheyden. 500 nitin maksimikirkkaus ja 85 % väriskaala tekevät Yoga Book C930:stä mainion laitteen kaikkiin visuaalisiin tarpeisiisi.

Meitä kuitenkin häiritsevät näytön paksut reunat, sillä ne tuntuvat vanhanaikaisilta muutoin äärimmäisen modernin näköisessä laitteessa. Laite on jo valmiiksi äärimmäisen ohut, mutta ylimääräisistä reunoista luopuminen olisi tehnyt siitä vieläkin kompaktimman.

Kakkosnäyttö käyttää E Ink -teknologiaa, jonka mattapinta on miellyttävä silmille. Näppäimistön voi asettaa antamaan haptista palautetta sormille.

Apunäyttö

Lenovo Yoga Book C930:n suurin myyntivaltti on sen apunäyttö, joka toimii niin virtuaalisena näppäimistönä, piirustuspöytänä ja e-kirjojen lukulaitteena. Olemme toki nähneet kahdella näytöllä varustettuja hybridilaitteita jo aiemminkin, mutta Lenovon tapauksessa apunäyttö tuntuu kiinteältä osalta kannettavaa.

Kannettavan kakkosnäytössä käytetään E Ink -näyttöteknologiaa, joka on tuttu lähinnä e-kirjojen lukulaitteista. Näyttö sopiikin erinomaisesti erityisesti dokumenttien lukemiseen, sillä mattapintaiselta ruudulta on miellyttävä lukea pidempiäkin tekstejä.

Näytön alareunaan on piilotettu myös kosketuslevy, jonka saa esiin yhdellä painalluksella. Kosketuslevy ei ollut kuitenkaan koneen suurin vahvuus, joten päädyimme käyttämään kannettavaa pääasiassa erillisen hiiren kanssa. Sama ongelma on tosin valitettavan yleinen Windows-kannettavien kohdalla.

Näppäimistöllä kirjoittaminen vaatii pientä totuttelua, eikä tunnu koskaan yhtä luontevalta kuin fyysisen näppäimistön naputtelu. Lenovo on kuitenkin tehnyt muutamia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Näppäimistössä on esimerkiksi haptinen tuntuma, jonka ansiosta jokainen näppäimen painallus saa aikaan kevyen värähdyksen. Näppäimiin on myös lisätty animaatioita, joten ne näyttävät painuvan alas kirjoittaessa.

Molemmat tekijät parantavat kirjoitustuntumaa, mutta nopeat kirjoittajat ärsyyntyvät todennäköisesti animaation hidasteluun. Jokainen painallus näkyy animaationa aavistuksen myöhässä, mikä sekoittaa kirjoittamista ärsyttävästi.

Yleisesti ottaen kirjoittaminen näytöllä onnistuu odotettua paremmin, mutta kannettava ei sovi sellaisenaan paljon kirjoittavalle (kuten meille). Jos kuitenkin käytät konetta ulkoisen näppäimistön ja hiiren kanssa, se sopii myös pidempiin kirjoitussessioihin.

Voit kirjoittaa muistiinpanoja näytölle mukana tulevalla kosketuskynällä.

Piirustustila mahdollistaa vaikkapa luonnostelun tai muistiinpanojen tekemisen paperimaiselle pinnalle. Kynän liikkeiden rekisteröintiin käytetään aktiivista sähköstaattista (AES) tekniikkaa, jossa johtimena toimiva kynä aiheuttaa "reaktioita" E Ink -näytön pinnalla. Vasteaika on lyhyt, ja näytölle piirtyvä viiva seuraa kynää lähes saumattomasti.

Apunäytöllä on käytettävissä myös lukutila, joka mahdollistaa yhteensopivien tiedostojen – kuten PDF:ien ja e-kirjojen – lukemisen E Ink -näytöltä. Se toimii käytössä mainiosti, joten saatat jopa säästää hieman rahaa, jos suunnittelit ostavasi erillisen lukulaitteen e-kirjoille.

Apunäytöltä on miellyttävää lukea pidempiäkin dokumentteja.

Pidempiä dokumentteja on miellyttävää lukea E Ink -näytöltä, sillä lukukokemus mattapintaiselta ruudulta muistuttaa paperilta lukemista. On kuitenkin sääli, ettei kyseistä näyttöä voi käyttää lainkaan muistiinpanojen tai dokumenttien kirjoittamiseen tai muokkaamiseen.