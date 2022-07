Arvostelussa Creative Outlier Pro

Pika-arviossa Creative Outlier Pro

Halvemman pään langattomat nappikuulokkeet ovat tehneet kovaa nousua viime vuosina. Monesti "halpiskuulokkeet" tarjoavat sellaisia ominaisuuksia, joita on totuttu näkemään kalliimmissa malleissa.

Näin on myös Creative Outlier Pron kohdalla, sillä ne keikkuvat halpojen ja keskihintaisten kuulokkeiden rajamailla.

Karvan alta 90 euroa maksavat Creativen napit sisältävät sellaisia ominaisuuksia, joita on totuttu näkemään vain parhaissa langattomissa nappikuulokkeissa. Esimerkiksi vastamelutoiminto on sen verran hyvä, että se mahdollistaa häiriöttömän kuuntelun ympäristöstä riippumatta.

Lisäksi IPX5-luokitus takaa suojan vesiroiskeilta ja hieltä. Kaikkinensa napit kestävät hyvin myös yleistä kulutusta. Näin ollen Outlier Prot sopivat hyvin treenikuulokkeiksi.

Creative Outlier Prot ovat todella mukavat. Korvat eivät ärsyynny pitkissäkään kuuntelusessioissa ja tahmakas pinta pitää napit paikallaan sekä estää luisumasta ulos korvasta.

Latauskotelo on melko suuri (Image credit: Future)

Basso on Creative Outlier Pron äänimaailman kuningas. Tämä on hyvä, mikäli pitää tanakammasta soundista, mutta jykevyys menee jo hieman liiallisuuksiin. Keskiäänet ja diskantit jäävät hetkittäin selvästi pimentoon. Lopputuloksena yleissoundi on hieman muhjuinen ja laulu kärsii, vaikka ääntä säätäisi sovelluksen kautta laululle sopivammaksi.

Mutta basson ystävät voivat nauttia tanakasta soundista pitkään hintaluokkansa parhaimmistoa olevan akkukeston vuoksi. Ilman vastamelutoimintoa akku kestää noin 15 tuntia yhdellä latauksella. Mukana tulevan pikalatausta tukevan kotelon kanssa musiikista voi nauttia vielä 45 tuntia lisää.

Kun vastamelutoiminto on päällä, lukemat ovat noin 10 ja 40 tuntia, joten suurta pudotusta ei senkään kanssa tule.

Latauskotelo itsessään aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Muotoilu sekä metallinhohtoinen viimeistely miellyttävät ja itse napit asettuvat varsin mukavasti magneettisiin latauskoloihinsa. Ikävä kyllä säilytysosasto tuntuu heppoiselta ja rikkoo hieman sitä parempien kuulokkeiden imagoa, mihin kotelo muuten tähtää.

Kokonaisuuden täydentää Creativen mobiilisovellus, joka on loistava. Se on helppokäyttöinen mutta silti monipuolinen. Sovelluksen avulla vastamelutoiminnon tai äänimaailman säätäminen käy käden käänteessä. Myös kuulokkeiden mukautettavat hallintanamiskat toimivat jouhevasti tarjoten esimerkiksi mahdollisuuden vastamelutoiminnon hallinnalle tai vaikkapa ääniohjaukselle.

Hinta ja julkaisupäivä

Creative Outlier Pro langattomat nappikuulokkeet ovat myynnissä Creativen nettikaupassa hintaan 89,99€. Hinta on hieman korkeampi kuin verrokkikuulokkeilla Honor Earbuds 2 Litellä, mutta muun muassa parempi akkukesto, paremmat kontrollit sekä loistava basso tekevät hinnasta siedettävämmän.

Muotoilu

Ulkonäössä on hieman samaa Samsungin Galagy Buds Pron kanssa (Image credit: Future)

Ensivilauksella silmiinpistävin seikka Creative Outlier Pron ulkoasussa on metallinhohtoinen umbraväri, joka auttaa erottumaan muista saman hintaluokan nappikuulokkeista.

Muotoilu ei muutoin ole kovinkaan uniikkia. Samankaltaisuus Samsungin Galaxy Buds Pron kanssa on ilmeistä, mutta kiiltävä pinta miellyttää ja laatu on erinomainen hintaluokassaan.

Kuten jo aiemmin mainittua, latauskotelo ei ole täydellinen. Metallinen viimeistely miellyttää, mutta kotelo kärsii muuten hatarasta tuntumasta. Suurempi koko haittaa kannettavuutta, eikä yllä esimerkiksi Applen AirPods Pron tasolle.

Äänenlaatu

Napit sujahtavat näpsäkästi koteloonsa (Image credit: Future)

Voisi sanoa, että Creative tavoittelee langattomilla Outlier Pro -kuulokkeillaan hyvin tietyn tyyppisiä audiofiilejä. Basso on aina ykkönen, vaikka kuinka kikkailisi taajuuskorjaimella. Napit todella vakuuttavat matalissa äänissä, mutta samalla malli ei epäilemättä sovi kaikille.

Jos kaipaat paremmin balanssissa olevaa ja puhtaampaa soundia, kannattaa ehkä tutkia vaihtoehtoja. Olipa se tarkoituksenmukaista tai ei, nämä napit toimivat paremmin tietyn tyyppisten musiikkilajien kanssa.

Outlier Prot ovat erittäin nautittavat adrenaliinintäyteisten genrejen, kuten metalcoren, EDM:n tai popin parissa. Melodisemmat ja rauhallisemmat biisit kärsivät tunkkaisesta yleissoundista, sillä laulu saattaa hukkua jonkin verran.

Esimerkkeinä mainittakoon Architectsien Hereafter, jonka jymisevä basso ja metalliriffit pääsevät oikeuksiinsa. Elektronisen musiikin puolelta The Future Sound of Londonin Explosivea on ilo kuunnella.

Saatat tykästyä Creative Outlier Pro langattomiin nappikuulokkeisiin, mikäli edellä mainitut genret uppoavat. Asiaa auttaa hintaluokkansa parhaimmistoon kuuluva aktiivinen vastamelutoiminto, joka on todella muutakin kuin vain hieno myyntikikka.

Testasimme vastamelutoimintoa laajasti erilaisissa ympäristöissä aina sisätoimistosta vilkkaille kaduille. Kaikissa tapauksissa napit blokkasivat tehokkaasti suurimman osan ympäristön äänistä. Vaihtoehtoinen Ambient-moodi toimii sekin hyvin päästäen hieman ääntä läpi, jolloin ympäristön havainnointi helpottuu. Tämä sopii loistavasti esimerkiksi kaupunkiympäristöihin, joissa täytyy huomioida muita ihmisiä sekä liikennettä.

Akkukesto ja yhdistettävyys

Latauskotelo ilman kuulokkeita (Image credit: Future)

Outlier Pron akkukesto on loistava hintaansa nähden. Vastamelutoiminto pois kytkettynä akku kestää noin 15 tuntia ja kotelosta irtoaa vielä 45 tuntia, joten musiikista voi kertalatauksella nauttia jopa 60 tuntia. Vastamelutoiminnon kanssa kuulokkeet kestävät noin 10+40 tuntia, joka on sekin melko vaikuttavaa tämän hintaluokan kuulokkeille.

Testeissä huomasimme myös latausnopeuden olevan melko hyvä. 10-15 minuutin latauksella akku kesti kaksi tuntia ilman vastamelutoimintoa. Creativen nettisivu väittää rohkeasti, että keskivertokäyttäjän tarvitsee ladata Outlier Pron kotelo vain kaksi kertaa kuussa. Voimme samaistua väitteeseen, mutta esimerkiksi vastamelutoiminnon käyttö voi vaikuttaa merkittävästi tilanteeseen.

Yhdistettävyyspuolella testasimme nappeja esimerkiksi kännykän ja pelikonsolin kanssa. Parittaminen onnistui vaivattomasti Bluetooth 5.2:n avulla jokaisella yrityksellä. Ensimmäisen parituksen jälkeen kuulokkeet yhdistävät automaattisesti paritettuun laitteeseen.

Olimme kuitenkin hieman pettyneitä parituksen kestoon. Toimenpide kestää vain muutaman sekunnin keskivertoa pidempään, mutta ero on huomattava, mikäli on sattunut kokeilemaan jotain nopeampaa mallia.

Yhdistämisen jälkeen ongelmia ei ilmennyt. Yhteys ei katkennut kertaakaan tai pätkinyt muiden äänten tullessa läpi. Voit siis olla varma, että Creative Outlier Prot antavat kuunnella lempimusiikkiasi tai podcasteja keskeytyksettä.

Kannattaako Creative Outlier Pro ostaa?

Napit istuvat koteloonsa sulavasti (Image credit: Future)

Osta jos...

Rakastat bassoa

Creative Outlier Pro on oiva valinta, jos kuuntelet paljon bassorikasta musiikkia. Vaikkakin vahvan basson vuoksi kokonaissoundi kärsii jonkin verran.

Sinulla on tiukka budjetti

Nappien hinta-laatusuhde on kohdillaan.

Haluat vahvan vastamelutoiminnon

Creative Outlier Pron aktiivinen vastamelutoiminto on loistava. Näillä kuulokkeilla maailmalta piilottelu onnistuu vallan mainiosti.

Älä osta jos...

Haluat puhtaampaa soundia

Näitä kannattaa välttää, jos raskaammat musagenret eivät ole sinun juttusi. Laulu ja lempeämmät biisit eivät pääse oikeuksiinsa.

Haluat jotain vielä halvempaa

Vaikka hinta on edullinen parhaisiin langattomiin nappikuulokkeisiin verrattuna, Creative Outlier Pro on kuitenkin halvempien kuulokkeiden tyyriimmästä päästä.

Pidät kompaktista latauskotelosta

Eittämättä suurin ongelma on suuri latauskotelo, joka ei mahdu taskuun yhtä hyvin kuin monella kilpailijalla.