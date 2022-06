Arvostelussa Technics EAH-AZ40

Pika-arviossa Technics EAH-AZ40

On käyttömukavia kuulokkeita ja sitten on Technics EAH-AZ40. Nämä pienet, kevyet ja helposti sopivat täysin langattomat nappikuulokkeet tuntuvat mukavalta koko akkukeston ajan. Kahdeksan tuntia ja muutama lataus kotelosta on varsin hyvä kesto.

EAH-AZ40 on yhtä helppo käyttää kuin pukea. Ääniohjaus sekä fyysiset näppäimet tottelevat hyvin ja hallintasovellus on monipuolisempi kuin useimmilla kilpailijoilla. Ei voisi olla helpompaa saada kuulokkeita tekemään mitä haluat.

Kunhan “mitä haluat” ei ole luokkansa parasta soundia. Sinänsä Technicsien äänessä ei ole juurikaan maristavaa, mutta samasta hintaluokasta löytyy kymmeniä kilpailevia vaihtoehtoja. Harvat kilpailijoista ovat yhtä mukavia ja kaikki eivät ole yhtä monipuolisia käytettäviä, mutta monissa on parempi akkukesto sekä äänenlaatu. Kuten vaikkapa Cambridge Audio Melomania 1 Plussassa.

Technics EAH-AZ40 ei ole ensimmäinen malli langattomien kuulokkeiden markkinoilla, jolle ”ihan hyvä” ei ole tarpeeksi. Ne ansaitsevat paikkansa listallasi, mutta vain mikäli listasi on pitkä.

Nappikuulokkeet ovat tylsästä ulkomuodostaan huolimatta yllättävän mukavat (Image credit: TechRadar)

Hinta ja julkaisupäivä

Saatavana nyt

Hinta alkaen 149€

Technics EAH-AZ40 täysin langattomat nappikuulokkeet ovat myynnissä nyt hintaan 149 euroa.

Hinta kuulostaa hyvältä erikseen katsottuna, mutta sitten kuvioon astuvat kilpailijat. Täysin langattomien kuulokkeiden maailma on elinvoimaisin ja raain paikka kuluttajaelektroniikan saralla. Mikäli mielii listojen kärkipaikoille, täytyy piestä aika lailla koko porukka Cambridge Audiosta Sennheiseriin ja Sonyyn. Kaikki haluavat osansa.

Latauskotelo on tyylikkään pelkistetty (Image credit: TechRadar)

Muotoilu

Kevyet ja mukavat

Paljon säätömahdollisuuksia

AptX puuttuu

Ilmeisin seikka Technicsien muotoilussa on oikeastaan sen olemattomuus. Suurin kukoistus muotoilun saralla on värivalikoima: musta, hopea ja ruusukulta.

Kuulokkeet painavat vain 5 grammaa per nappi ja muovipinnasta saa melko hyvän otteen. Kiitos keveyden, ”käännä ja aseta” -tekniikan sekä laajan korvatyynyvalikoiman, EAH-AZ40:n asettaminen on äärimmäisen helppoa. Napit pysyvät mukavasti ja varmasti paikoillaan tunti toisensa perään.

Latauskotelokin on käytännöllisen kompakti. Kotelon materiaalit tuntuvat hieman halvemmilta kuin itse kuulokkeiden, mutta mitat ja 30 gramman paino tekevät siitä helposti mukana kulkevan.

EAH-AZ40 täysin langattomat nappikuulokkeet sisältävät useita hallintavaihtoehtoja. Amazonin Alexa sekä Siri toimivat molemmat tarkasti ja herkästi. Myös itse kuulokkeissa olevat perustoimintoja ohjailevat hipaisukytkimet toimivat jouhevasti ja helposti.

Nappikuulokkeiden pelkistetty kotelo näyttää tyylikkäältä myös sivusta katsottuna. (Image credit: TechRadar)

Säädöt onnistuvat kätevästi kattavalla mutta karulla Technics Audio Connect -hallintasovelluksella. Mukana on valmiita ääniasetuksia tai vaihtoehtoisesti vapaat säätömahdollisuudet. Myös taustahälyä voi halutessaan muokata mieluisaksi. Huomiomoodi keskeyttää musiikin ja voimistaa ulkoista ääntä sitä havaitessaan ja avoin moodi voimistaa kaikkia ulkoisia ääniä hennosti. Toki ominaisuuden voi kytkeä myös pois.

Myös “vain minun ääneni” -ominaisuutta voi hienosäätää. Toiminto tunnistaa käyttäjän äänen puheluiden aikana ja vähentää taustahälyä sekä toistaa äänen sellaisena kuin se kuuluu vastaanottajalle. Hipaisukytkinten toimintoja voi myös muokata ja kuulokkeet saa lirkuttamaan äänekkäästi, mikäli ne on joutunut hukkaan.

EAH-AZ40:n akkukesto on hyvä joskaan ei mahtava. Kuulokkeilla menee helposti noin kahdeksan tuntia ja latauskotelon kanssa kokonaisaika asettuu 25 tunnin paikkeille. Technicsit asettuvat tältä osin jonnekin pettymyksen tuottaneen Bowers & Wilkinsin PI7:n sekä loistavan Cambridge Audion Megalomania 1 Plussan väliin. Jälkimmäiset kestävät yhdellä latauksella jopa 45 tuntia.

Langaton yhteys onnistuu Bluetooth 5.2:n kautta, joka on tällä hetkellä parasta mitä rahalla saa, mutta mallissa on vain SBC- ja AAC-koodekkien yhteensopivuus. Vaikka EAH-AZ40 käsittelee korkealaatuista ääntä hyvin, sekä aptX:n että aptX HD:n puuttuminen on sekä hämmentävää että pettymys. Mukana on 6 mm:n täyden alueen dynaamisia ajureita, joita täydentää jokin, jota Technics kuvailee "akustiseksi ohjauskammioksi".

Yksinkertaisuus jatkuu myös nappien julkisivulla (Image credit: TechRadar)

Äänenlaatu

Painokas, yksityiskohtainen ja melko maltillinen suorituskyky

Ei tykkää mutkikkaista rytmeistä

Kuulostaa parhaalta vakiosoundeilla ilman säätöjä

Alkuun huomautamme, että testikuuntelu on tehty vakioasetuksilla. Harva valmistaja antaa käyttäjille mahdollisuutta säätää kuulokkeidensa äänimaailmaa, mutta vielä harvempi on jo valmiiksi säätänyt soundin kohdilleen.

Technics vaikuttaisi haluavan balanssin arvokkuuden ja painon välille. Seurauksena EAH-AZ40 sukeltaa syvälle taajuusalueelle. Bassossa kuuluu päättäväisyys, jämäkkyys ja taitavuus. Äänessä on runsaasti yksityiskohtaisuutta sekä tekstuuria. Matalien äänten tulojen ja poistumisten hallinta on melko hyvää.

Tämä tarjoaa keskiäänille runsaasti tilaa hengittää, ja niinkin persoonallisten laulajien kuin Captain Beefheartin (Lazy Music) tai St Vincentin (I Prefer Your Love) kanssa Technicsit antavat täyden ja paljastavan kertomuksen. Laulajissa on pieni viittaus eristäytymiseen. Ikään kuin he toimisivat etäällä muista muusikoista, mutta toisaalta tämä varmistaa erottuvuuden.

Koko taajuusalue katetaan tasaisesti, vaikka diskanttiäänet ovatkin aivan kovan kynnyksellä. Toinen kuuntelukerta St Vincentin sävelmän läpi paljastaa eloisan yläpään, joka puree kovemmin kuin lauma huskyja.

Tämän tason villi hyökkäys näyttää EAH-AZ40:n dynaamisen potenssin. Ne voivat vaihtaa sujuvasti hennosta pianosta koko orkesterin tuuttaukseen hetkessä menettämättä malttia tai keskittymistään. Mutta kuitenkaan sen pianon nyanssit eivät välity parhaalla tavalla ja harmoninen hienovarausuus harhailee. Ja kun asiaan päästiin, rytmin hallinta ei ole parasta myöskään. Musiikki saattaa tömistä kun pitäisi virrata ja mitä tanssittavampaa musiikki on, sitä epämukavimmilta Technicsit kuulostavat.

Kannattaako EAH-AZ40 ostaa?

Technicsit näyttävät hyvältä joka suunnasta. (Image credit: TechRadar)

Osta jos...

Kuuntelet yhdeltä istumalta tuntikausia

Markkinoilla ei ole juurikaan mukavampia kuulokkeita kuin nämä.

Haluat hallita tilannetta

Ääniohjaus? Hipaisukytkimet? Ja monipuolinen hallintasovellus? Kyllä, kyllä ja kyllä.

Pidät tanakkaa soundia positiivisena seikkana

Iskevä, painava, runsas tai pyöreä voisivat myös kuvailla EAH-AZ40:n äänimaailmaa.

Älä osta, jos...

Tykkäät tanssimusiikista

Technicsit ilmaisevat rytmejä heikommin kuin pitäisi.

Haluat olla langattoman teknologian aallonharjalla

Bluetooth 5.2 on hyvä, mutta aptX:n puute ei niinkään.