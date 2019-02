Arvostelussa Asus ZenBook Flip S UX370

Jos takaraivossasi kutittaa outo tunne, että vastahan Asus päivitti ZenBook Flip S -sarjan kannettavansa uusiin, et suinkaan ole asian suhteen yksin. Tietokonepuolella jo yhdessä kuukaudessa ennättää vain tapahtua kaikenlaista.

Edellisestä päivityksestä on ennättänyt kulua vain muutama kuukausi, mutta tuona aikana Intel julkaisi kahdeksannen sukupolven Kaby Lake R -suorittimen, jonka Asus halusi ujuttaa tuotelinjastoonsa. Tuoreen suorittimensa myötä Asus ZenBook Flip S UX370:ssa on runsaasti tehoja käytettäväksi, joskaan kaikkea ei oteta irti kuin vasta tarpeen tulleen.

Sisuskalumuutosten ohella UX370 säilyttää ulkoisesti kaiken lähes ennallaan, mikä ei ole suinkaan huono asia. ZenBook Flip S -sarja on ollut suorastaan nautinnollisen joustava käyttää.

Jos et ole aiemmin päässyt kokeilemaan muunnettavia kannettavia, niin suosittelemme vahvasti etsimään yhden käsiisi testattavaksi. Tabletin ja tietokoneen yhdistelmä kuulostaa ensisilmäyksellä pelkältä markkinointikikkailulta, mutta todellisuudessa ominaisuudesta on ihan käytännön hyötyä.

Esimerkiksi esitelmiä pitäessä tai leffoja katsellessa mahdollisuus irrottaa pelkkä näyttö käytettäväksi on noussut erittäin arvostettuun asemaan toimistollamme.

Kyseessä on siis puhdas tehopäivitys jo entuudestaan monikäyttöiselle laitteelle, mutta paremman suorituskyvyn myötä kasvaa myös hinta. Itse asiassa ZenBook Flip S UX370 -mallin hinta nostaa kannettavan MacBook Pro -kategoriaan – mutta onko Asuksesta hedelmälliseksi kilpailijaksi Applelle?

Tekniset tiedot Arvostelukappaleeksi saamamme Asus ZenBook Flip S UX370:n tekniset tiedot ovat seuraavat: Suoritin: 1,8 GHz Intel Core i7-8550U (neliytiminen, 8 Mt välimuisti, kellotus @ 3.7 GHz)

Näytönohjain: Integroitu Intel UHD Graphics 620

RAM-muisti: 16 Gt 2133 MHz LPDDR3

Näyttö: 13,3 tuuman Full HD (1 920 x 1 080), LED-taustavalaistu (60 Hz, 100% sRGB, 178-asteen katselukulma, Corning Gorilla Glass)

Tallennustila: 512 Gt PCIe SSD

Liitännät: 2 x USB 3.1 Type-C

Yhteydet: 802.11ac/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Kamera: 480p (VGA) webkamera

Paino: 1,1 kg

Koko: 31,3 x 21,8 x 1,09 cm

Hinta ja saatavuus

ZenBook Flip S -linjaston viimeisin malli ei sovi hintansa puolesta kaikille. Kannettavan korkeatasoiset komponentit maksavat maltaita ja laite on pakattu niitä täyteen. Suomessa ei ole myynnissä täysin vastaavaa tuotetta kuin arvostelussamme ollutta Asus ZenBook Flip S UX370:tä, mutta suorittimeltaan hieman heikomman i7-7500U (tuplaydin, 2,7 Ghz) -mallin hinta Suomessa on 1 599 €. Markkinoilla on myös tätä halvempi 8 gigatavun RAM-muistilla sekä pienemmällä 256 gigatavun SSD-kiintolevyllä varustettu malli hintaan 1 199 €.

Yritimme ottaa yhteyttä Asukseen kysyäksemme, nähdäänkö arvostelussa olleet mallit aikanaan myös Suomessa. Emme kuitenkaan saanut vastausta valmistajalta.

Kannettavien tarkka hinta-arviointi onkin tältä osin hieman vaikeaa, sillä kaupoissa on myynnissä lukuisia eri versioita tietokoneesta. Suomessa UX370:tä onkin tarjolla ainakin eri suorittimilla, muisteilla ja kiintolevyillä, mutta ei juuri tätä uudella suorittimella.

Asus ZenBook Flip S UX370:stä on lisäksi tarjolla kahdella eri kiintolevyratkaisulla. Perinteinen Sata SSD -mallinen sekä huomattavasti nopeammalla PCIe NVMe SSD:llä varustettu malli. Näiden ero on pohjimmiltaan lukunopeuden osalta noin kuusinkertainen ja kirjoitusnopeudeltaan kolminkertainen jälkimmäisen eduksi, joten käyttökokemuksessa on huomattavia eroja.

Hinta-laatusuhteeltaan Asus ZenBook Flip S UX370 on mallista riippumatta joka tapauksessa kallis laite, mutta sen hyvä suunnittelu, laadukkaat komponentit, erinomainen suorituskyky sekä kestävyys antavat rahalle vastinetta.

Muotoilu

Flip S -malliston ylivoimaisesti paras ominaisuus on laitteiden saranassa, jonka avulla kannettavan voi muuttaa nopeasti tabletiksi tai näiden kahden välimalleiksi. Sarana toimii näytön ja näppäimistön lujana yhdistäjänä, mutta se on myös visuaalisesti miellyttävä suorine linjoineen riippumatta siitä, missä asennossa näyttö sattuu olemaan.

Vaikka emme olekaan täysin vakuuttuneita joidenkin valmistajien hybridimallien käyttöratkaisuista, niin ne ovat toimiessaan erinomaisen tuntuisia. Ja Asus ZenBook Flip S UX370 on malliesimerkki tällaisesta.

Sinertävä Royal Blue (saatavilla myös harmaa Smoky Grey) on alkuun hyvin kaunis pinnoite, mutta laite kerää todella herkästi sormenjälkiä ympäriinsä. Yksittäisistä jäljistä ei useimmiten olisi haittaa, mutta varsinkin mehevää sinistä vasten ne erottuvat todella herkästi yleisilmeestä. Ja laitteen jäljettömänä pitämiseen saa käyttää aikaa – useita kertoja päivässä.

Etenkin kun laitetta on niin mukava pitää kädessään missä muodossa tahansa, mutta erityisesti tablettitilassa. 1,1 kiloisena se on lisäksi tarpeeksi kevyt pitkäaikaistakin käyttöä varten. Ostospakkauksen mukana tuleva suoja helpottaa samalla laitteen kuljettamista, ja verrattain pieni virtalähde on yksinomaan suunniteltu matkakäyttöä ajatellen.

Asus väittää ZenBook Flip S:n olevan maailman ohuin hybridikannettava, eikä vain 1,09 cm paksuudelle voi juuri väittää vastaan. Vastapainoksi ohuus on karkottanut suuren osan liitännöistä, eikä laitteella ole annettavana kuin pari kappaletta USB-C 3.1 -portteja.

Pelkäsimme alkuun, että laitteen ohuus saattaisi johtaa myös epämiellyttävään näppäimistötuntumaan, mutta totuus on onneksi päinvastainen. Kirjoittaminen sillä on miellyttävää, minkä ohella toimivan kosketuslevyn ansiosta mukaan ei tarvitse välttämättä pakata erillistä hiirtä. Kun yhtälöön lisätään vielä kosketusnäyttö, niin vaihtoehtoisia käyttötapoja on jo ihan riittämiin.