Yhdeksän villihköä tekniikkaennustusta vuodelle 2023

Mitä enemmän työskentelee tekniikan ympärillä, sitä enemmän saa tuntumaa siihen, millaisia mahdollisuuksia edessä voikaan olla. Aivan kuin kuuntelisi lähestyvän junan ääniä. Vauhdilla puksuttavaa pendolinoa ei vielä näe, mutta sen lähestymisen tuntee. Aistien pitkällisen harjoittamisen jälkeen on mahdollista havaita asioita, joita muut eivät kykene. Täten siirrämme katseen tulevaisuuteen pohdiskellen sitä, mitä tekniikan maailmassa voi tulevaisuudessa olla mahdollista.

Nämä yhdeksän ennustusta asettuvat akseleille ”lähes varmasta” aina ”täysin kuvitteelliseen”. Ja nämä ovat vain välähdyksiä – joita voit käyttää inspiraationa omien mielikuvituksellisten skenaarioiden luomiseksi.

Suoratoistopalvelut lyövät hynttyyt yhteen

Kuluttajat varmastikin harkitsevat ennen ensi vuoden loppua suoratoistopalveluiden tilauksien määräänsä. Erilaisia suoratoistopalveluita on tusinoittain. Ja kun otetaan huomioon epävakaa taloudellinen tilanne niin palveluiden (asiakaskunnan vaihtuvuuden myötä) kuin viihdeteollisuudenkin alalla – seurauksena on mahdollista, että pienemmät suoratoistopalvelut hakevat tukea toisistaan ja yhdistävät voimansa.

Voisiko Apple ostaa Netflixin (Avaa uuteen ikkunaan) vuoden 2023 aikana? Applella on ainakin varaa siihen. Toisaalta Disney, joka omistaa jo Hulun ja Disney+:n, on todennäköisempi vaihtoehto. Netflixin kiinnostus voi osaltaan riippua sen mainoksilla tuetun version suosiosta. Voihan myös Netflix muuttaa strategiaansa tulevan vuoden aikana – ja mikäli se ei tee niin ja Netflix jatkaa tilausmäärien epätasaisuuden kehäänsä, myyntiaikeet voivat tuntua houkuttelevalta ajatukselta.

Vähintäänkin näemme yritysten tarjoavan sellaisia paketteja, jotka sisältävät kaikki suosimasi suoratoistopalvelusi, aivan kuten aikoinaan näimme erilaisten kaapelipakettien yhteydessä. Vanhat toimintatavat voivat toimia tänäkin päivänä.

Sähköautot iskevän isomman vaihteen silmään

Koko autoteollisuus pyrkii siirtymään polttomoottoreista sähkömoottoreihin. Vuonna 2023 näemme todennäköisesti suurimpien autovalmistajien valmistamat kokonaan sähköiset kulkuneuvot. Sähköautojen käytön kasvu on Amerikassa jäänyt Euroopan ja Kiinan vauhdista (Avaa uuteen ikkunaan), mutta General Motorsin (Avaa uuteen ikkunaan) ja Fordin (Avaa uuteen ikkunaan) sähköautojen tuominen markkinoille voi muuttaa tilanteen täysin. Jos Yhdysvalloissa nähdään trendin kasvu, vaikuttaa se nopeasti myös Eurooppaan.

Sähköisten kulkupelien pitäisi auttaa meitä taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan niiden nollapäästöjen myötä. Mutta kenties hieman ironisesti nämä kulkupelit voivat olla haavoittuvaisempia ilmastonmuutoksen aiheuttamille sääilmiöille. Esimerkiksi hurrikaani Ian aiheutti suolaisen veden tulvia, jotka vaurioittivat sähköisten ajoneuvojen suuria litiumakkuja. Auton pohjaan sijoitetut litiumakut olivat tämän vaurioitumisen myötä alttiita syttymään liekkeihin (Avaa uuteen ikkunaan).

Tähän maailman suurin sähköautojen valmistaja Tesla kiinnittänee huomionsa vuoden 2023 aikana. Toisaalta Teslalla on muitakin ongelmia käsiteltävänä parhaillaan, sillä yritys kamppailee massiivisten pörssilaskun kanssa (Avaa uuteen ikkunaan) samaan aikaan kun sen toimitusjohtajan mielenkiinto on siirtynyt sosiaaliseen mediaan. Elon Muskin on keskityttävä Teslaan tulevan vuoden aikana pelastaakseen sekä yrityksensä että auttaakseen koko sähköautomarkkinoita eteenpäin.

Hyvästit piuhoille

Vuoden 2023 aikana saamme todennäköisesti nähdä ensimmäiset liitännättömät ja langattomat älypuhelimet. Apple poisti jo fyysiset SIM-korttipaikat Yhdysvalloissa myytävistä iPhone 14 -puhelimistaan, ja monet uskovat yhtiön siirtyvän nopeasti Lightning-liitännästä USB-C-väylän kautta täysin portittomaan malliin. On mahdollista, että jokin iPhone 15:n variantti, kenties huhujen mukaan iPhone 15 Ultra, tulisi markkinoille ilman latausporttia tai laturia. Myyntipakkaukseen sisältyisi näiden korvikkeena MagSafe-laturi.

Apple ei kenties ole valmis vielä tällaiseen loikkaan, ja muutos saatetaan joka tapauksessa nähdä ensin Yhdysvalloissa. Varmasti pienemmät Android-puhelimien valmistajat voisivat kuitenkin kokeilla portittomia puhelimia jo ennen vuoden 2023 loppua. Ratkaisu olisi perusteltu jo pelkästään testiksi sille, onko sellaiselle kysyntää.

Langattoman tulevaisuuden mahdollistamiseksi tarvitsemme nopeamman kapasiteetin langattomaan lataukseen. Tällä hetkellä paras langaton laturi on teholtaan 15 W, joka lataa puhelimen alle kahdessa tunnissa. Vuonna 2023 voimme nähdä jo suurempia wattimääriä, jolloin 45 minuuttia riittää täyteen lataukseen.

Älykotien järkeistäminen

Älykotien osalta suurin tekijä on varmasti Matter. Sen merkityksellisyys ei todennäköisesti kuitenkaan avaudu suurelle yleisölle vielä vuoden 2023 aikana. Mutta jos Matter pelaa korttinsa oikein, monet ihmiset voivat hyötyä siitä kiinnostuksestaan tai sen puutteesta huolimatta.

Kuluttajat saattavat kuitenkin huomata yhä useamman älykkään kodin laitteiden toimivan hyvin yhteen Matterin kanssa. Tämä on tietysti itsessään hyvä asia Matterille ja kaikille sen kumppaneille, vaikka sinällään Matterilla ei olisikaan kuluttajille mitään erityistä merkitystä.

Matterin käyttöönottoa voi hidastaa muiden yritysten haluttomuus tukea samalla Thread-verkkotekniikkaa (Avaa uuteen ikkunaan), joka toimii yhteistyössä Matterin kanssa tarjotakseen nopeampia ja helpompia älykotiyhteyksiä. Toistaiseksi turhan moni tuote tukee vain Matteria, mutta ei Threadia.

Irtiotto sosiaalisesta mediasta

Sosiaalisen median myllerrys jatkuu vuoden 2023 aikana. Twitter on vuoden päätteeksi joko kuollut tai täysin erilaisen johdon hallinnassa. Facebook taas koittaa siirtyä kohti Metaverseä samalla kun Instagram etsii itseään. Toisaalla TikTok yrittää palauttaa Yhdysvaltain hallinnon luottamusta.

Tämän myötä pelikenttä on avoinna täysin uusille alustoille. Tällä hetkellä Mastodonilla on etulyöntiasema Twitterin korvaajaksi, vaikka se ei ole vielä varsinaisesti uutisalusta. Horisontissa saattaa siintää jotain uutta, joka yhdistää Twitterin parhaita puolia yhdessä Instagramin valokuvamaisuuden sekä Facebookin turvallisuuden ja alkuaikojen yhteisöllisyyden kanssa. Ellei tämä ole toiveajattelua.

Kysymys kuuluu: kestääkö rakkautemme sosiaalista mediaa kohtaa läpi vuoden 2023? Nykytiedon valossa 'ei' vaikuttaa hyvin todennäköiseltä vastaukselta.

Applen taitettava laite

Olemme lähes varmoja siitä, että saamme nähdä taitettavan iPhonen tai iPadin tulevaisuudessa. Ajankohta on kuitenkin vielä mysteeri. Uskomme olevamme kuitenkin viisaampia Applen WWDC 2023 -tapahtuman jälkeen.

Esittelemällä seuraavan sukupolven iOS- tai iPadOS-laitteet ajoissa Apple voi tarjota kehittäjilleen 18 kuukautta uusien applikaatioiden suunnitteluun taitettaville ja mahdollisesti kaksinäyttöisille iPhoneille ja iPadeille.

Ratkaisu ei olisi ennennäkemätön. Apple paljasti sylinterimäisen Mac Pron WWDC 2013 -tapahtumassa, jonka toimitusta jouduimme odottamaan kuutisen kuukautta. Kenties vielä radikaalimpi kehitys tuotteissa vaatii enemmän aikaa kehittämisessä.

Kestävyys ja ympäristöystävällisempi asuminen

Yksi CES 2023:n suurimmasta tarinoista ei koske uusimpia kasvojasi nuorentavia ja vaatteitasi vääntäviä vekottimia, jotka imevät sinut täysillä Metaverseen. Tulevaisuuden suurin tavoite on kestävä kehitys, ja sen ympärillä vietämme suurimman osan vuotta 2023.

Tällä teemalla yritykset voivat puhua ilmastonmuutoksesta käyttämällä termejä ”hiilineutraali”, ”nettonolla” ja ”kestävyys”, kuitenkaan suoraan itse ilmiöön sen suuremmin puuttumatta. Näistä termeistä aliotsikkoon nostettu on ainoa, joka suoranaisesti näyttää viittaavaan elämää ylläpitävään planeettaan.

Ensimmäistä kertaa me puhumme omista hiilijalanjäljistämme ja kysymme kysymyksiä siitä, miten tuotteet ja teknologia voivat auttaa meitä vähentämään omia päästöjämme. Monelle ponnistelut hiilineutraaliuteen saavat pohtimaan oman sähköauton ostamista, mutta älykotien myötä näitä ajatuksia voi laajentaa myös kotioven sisäpuolelle. Älykkään kodin kanssa kommunikoivien tehokkaampien teknologioiden avulla on mahdollista saavuttaa paitsi kustannussäästöjä, myös luoda kodin sisällä parempi ja neutraalimpi energiaprofiili.

Laajennettu todellisuus odottaa aikaansa

Toisaalta olemme innoissamme Metan viimeisimpien Quest-päähineiden kautta saavutetuista VR- ja AR-kehitysaskeleista. Quest Pro näyttää sen, miten pitkälle olemme edenneet laajennetun todellisuuden maailmassa. Mutta kuten monesti muistutetaan, järjestelmä ei vieläkään onnistu saumattomasti vuorovaikuttamaan virtuaaliobjektien ja todellisen maailman kanssa. Täten järjestelmä on kaukana ihanteellisesta.

Metalle on sekä hyvä että huono asia se, että kukaan ei ole kiinnostunut Metaversestä tällä hetkellä. Toisin sanoen heillä ei ole kiirettä rakentaa mukaansatempaavaa ja kaikkeen pystyvää maailmaa kaikille niin kotona, työpaikalla kuin viihteelläkin. Meta käyttääkin vuoden 2023 hienosäätääkseen sen jatketun todellisuuden laitteistoaan sekä maailmanrakennusohjelmistoaan. Sen aikaa useimmat ihmiset käyttävät VR-kuulokkeitaan pelaamiseen ja harjoitteluun.

Vuosi 2023 ei ole vielä Metaversen vuosi, eikä ehkä seuraavakaan 2024. Todennäköisesti vasta vuonna 2025 tapahtuu mielenkiintoisia käänteitä, kun paljon pienemmät ja kevyemmät koneistot luovat kymmenkertaisesti paremmat grafiikat ja puitteet laajennetun todellisuuden varsinaiselle saapumiselle.

Tekoäly ryhtyy töihin

Joku kokeilunhaluinen aikoo palkata ensimmäisen tekoälytoimittajan. Tekoälytoimittaja ei vain keksi juttuja käskyjen pohjalta, vaan lähettää itse kyselyitä, saa niihin vastauksia, ja kirjoittaa artikkelin alusta loppuun. Eikä tekoäly toimi vain uutistoimittajana – vuonna 2023 nähdään myös tekoälyn kirjoittama näytelmä tai ainakin näytelmän osa. Samoin tekoälyn kirjoittama, säveltämä ja esittämä hittikappale nousee Billboardin Top 100 -listalle.

Suuret taidemuseot pitävät tulevana vuonna näyttelyitä tekoälyn tuottamalle taiteelle. Jotkut ikiaikaiset taideteokset saavat rinnallensa tekoälyn tuottaman maalauksen. Ja jossain kohtaa ihmissilmä ei enää pysty erottamaan ihmiskäsin toteutettua taidetta koneellisesta luomuksesta.

Kuten alussa mainittiin, tämä on vain kapea katsaus siihen, mitä on mahdollista erittäin laajassa ja kiireisessä teknologian täyttämässä tulevaisuudessa. Saatamme olla väärässä jossain asioissa, mutta olemme todennäköisesti enemmän oikeassa kuin ChatGPT-tekoäly. Kysyin ChatGPT:ltä tulevan vuoden suurista teknologiaan liittyvistä trendeistä, ja vastaukseksi sain esimerkiksi jo olemassa olevat 5G-älypuhelimet.

Ehkä meillekin riittää siis vielä töitä.