Windows 10:n File Explorer -hakutyökalu korjautuu vasta alkuvuodesta

Microsoftin Windows 10 -päivitykset ovat tavanneet tuoda uutuusominaisuuksien ohella myös uusia ongelmia, eikä tämän vuoden marraskuu ollut poikkeus. File Explorer -hakutyökalu on vielä toistaiseksi rikki.

File Explorer on Windows 10:n työkalu, joka mahdollistaa tiedostojen ja kansioiden näppärän hakemisen. Kadonneiden tallennusten etsimisen pitäisi olla vaivatonta ja nopeaa, mikäli tiedosto on tallennettuna kovalevylle.

Harmillisesti Windows 10 November 2019 Update -päivitys sotki kuitenkin haun toimivuuden. Murheenkryyniksi osoittautui lisäys, jonka ansiosta File Explorer hakee tiedostoja myös OneDrive-pilvipalvelusta.

Hyvää tarkoittanut lisäys osoittautui hakukentän tuhoksi. Useat käyttäjät ovat kertoneet järjestelmän jäätyvän hetkellisesti, minkä lisäksi tekstin liittäminen hakukenttään on muuttunut mahdottomaksi.

Korjausta odotellaan yhä

File Explorer on niin keskeinen osa Windows 10:n käyttökokemusta, että ongelman jatkuminen yhä on sangen kiusallista. Ilmeisesti tilanne kuitenkin korjautuu pian, sillä Micosoft on vahvistanut päivityksen saapuvan alkuvuoden Windows 10 20H1 -päivityksen mukana.

Vaikka korjaus onkin hyvä, koko ongelma on sangen yllättävä. Microsoft kertoi Windows Latest -päivityksessään lähettäneensä ongelman korjanneen 19013-korjauksen ratkaisseen murheen jo hyvissä ajoin ennen koko November 2019 Update -päivitystä. Microsoft siis julkaisi marraskuisen paketin tiedostaen jo valmiiksi sen aiheuttamasta ongelmasta.

Ongelma ja tapaus sattui Microsoftin kannalta ikävään saumaan, sillä vuodenvaihteen jälkeen elinkaarensa päätöspisteeseen saapuvan Windows 7:n käyttäjiä toivotaan uudemman käyttöjärjestelmän piiriin. Tieto rikkinäisestä päivityksestä ei ole myyntipuheena erityisen vakuuttava.