Vuotokuvat paljastavat OnePlus Padin muotoilua entistä kattavammin

Tiedämme jo nyt OnePlus Pad -tabletin tekevän tuloaan, sillä vuodot tuntuvat kertovan Android-tabletista lisätietoja lähes päivittäin. Tuore kuvavuoto antaa osviittaa siitä, miltä malli lopulta näyttää.

Kuvavuodon takana ovat yleensä luotettaviksi osoittautuneet Evan Blass (Avaa uuteen ikkunaan) ja GSMArena (Avaa uuteen ikkunaan). Paljastuksessa näytetään lähes koko selusta sekä runsaasti etupuolta. Niin OnePlussan logo kuin kookas kameralohkokin ovat nähtävillä osana vihreää tablettia.

Kuvat tuntuvat täsmäävän aiempiin ensimmäisiin virallisiin OnePlus Pad -kuviin, jotka julkaistiin TechRadarin sivuilla aiemmin. Jälkimmäinen otos antaa kattavamman kokonaisnäkymän hyvän kuvakulman ansiosta.

Varmuutta ja epävarmuutta

Vuodot eivät ole antaneet vielä täyttä kuvaa OnePlussan odotetusta tabletista, sillä monet yksityiskohdat ovat edelleen hämärän peitossa. Erityisesti hinta sekä tekniset tiedot odotuttavat yhä itseään, vaikka komponenteista on hiiskuttu jo vahvistamattomia väitteitä.

OnePlus on vahvistanut tablettinsa pyöristetyn rungon koostuvan alumiinista. Tältä osin materiaalivalinnat vaikuttavat lupaavilta. Lisäksi jo esitelty Halo Green -väritys on varma, mutta mahdollisista muista sävyistä emme vielä tiedä mitään varmaa.

Odottavan aika ei onneksi ole pitkä, sillä kuulemme lisätietoja tiistaina 7. helmikuuta järjestettävässä tilaisuudessa. Tuolloin on luvassa myös OnePlus 11 -lippulaivapuhelimen kansainvälinen julkistus.

Lisää Android-tabletteja, kiitos

Applen iPad-tablettien valtaisa määrä on saanut lähes jokaisen putoamaan jo kärryiltä, mutta Android-tablettien saralla on ollut rauhallisempaa. Tällä hetkellä Samsung Galaxy Tab S8 on kiistatta järkevin valinta suurelle yleisölle.

Android-tablettien merkittävin murhe liittyy sovelluksiin, joita ei ole erityisesti optimoitu isolle ruudulle. Ja kun tablettimalleja on tarjolla niukalti, kehittäjätkään eivät ole nähneet aiheelliseksi paikata tilannetta. Lopputuloksena on hankala kierre, jonka vuoksi Android-tabletit ovat parhaiden tablettien listallamme enemmän poikkeus kuin sääntö.

Vaikka Suomessa iPadit ovat edelleen synonyymi tabletille, maailmalla Android-mallit ovat saaneet jalansijaa. Erityisesti vuosien takainen Google Nexus 7 oli menestys, minkä lisäksi Amazon Fire HD 8 on edullista tablettia tai lapsen leikkikalua etsiville suosittu valinta.

Markkinoille piakkoin saapuvat OnePlus Pad sekä Googlen Pixel Tablet voivat kääntää tilanteen päälaelleen myös peruskäyttäjien kohdalla. Jos hintalaput ovat kohdillaan, saattaa Apple joutua pitkästä aikaa tosissaan kilpailemaan asemastaan.