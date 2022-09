OnePlus 11: kaikki mitä tiedämme ja haluamme uudesta puhelimesta

OnePlus 11 on suositun kiinalaisvalmistajan seuraava lippulaivapuhelin, joka nähtäneen alkuvuodesta 2023. Ottaen huomioon, kuinka paljon ihastuimme tänä vuonna julkaistuun OnePlus 10 Prohon, odotamme jo innolla yhtiön seuraavaa uutta mallia.

Kyseessä on todennäköisesti yhtiön ensimmäinen vuonna 2023 julkaistava OnePlus-puhelin, joskin näemme todennäköisesti myös uusia Nord-sarjan malleja. Aiempia vuosia muistellen OnePlus 11 pääsee todennäköisesti parhaiden Android-puhelinten listalle, mutta tiedämme asian varmuudella vasta puhelimen saavuttua.

Emme ole toistaiseksi kuulleet vielä hirveästi huhuja OnePlus 11:stä, mutta siitä on ryhdytty hiiskumaan jo jotain. Olemme koonneet tähän artikkeliin kaikki vuodot ja huhut, ja päivitämme sivua sitä mukaa, kun kuulemme lisää.

Lyhyesti

Mikä se on? OnePlussan lippulaivapuhelin vuodelle 2023

OnePlussan lippulaivapuhelin vuodelle 2023 Milloin se julkaistaan? Todennäköisesti alkuvuodesta 2023

Todennäköisesti alkuvuodesta 2023 Mitä se maksaa? Luultavasti 799 €

Hinta ja saatavuus

OnePlus-puhelinten aiempia julkistuksia seuraten näemme todennäköisesti OnePlus 11:n alkuvuodesta 2023. Julkaisu saatetaan tosin tehdä portaittain kuten OnePlus 10 Pron kohdalla.

Puhelimen hintaa on paha spekuloida etukäteen, sillä tänä vuonna ei nähty perusmallia lainkaan.

Voimme sen sijaan arvailla OnePlus 11 Pron mahdollista hintaa, joka liikkunee 899 € tuntumassa. Perusmalli olisi siten tätä edullisempi.

Yksi mahdollinen hintapiste perusmallille on samankaltainen OnePlus 10T, joka maksaa Suomessa 699 €. Emme ole tämän suhteen kuitenkaan kovin luottavaisia. Todennäköisesti hinta on jotain näiden kahden väliltä.

(Image credit: Future)

Vuodot ja huhut

Toistaiseksi ainoa OnePlus 11 -sarjan huhu kohdistuu OnePlus 11 Prohon, eikä perusmallista ole kuultu vielä mitään. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, ettei ensi vuonnakaan nähdä lainkaan OnePlus 11:tä, mutta toistaiseksi on vielä liian varhaista sanoa mitään varmaa.

Vuotaja @OnLeaks julkaisi omalla tilillään väitetyt renderöintikuvat OnePlus 11 Prosta yhdessä SmartPrixin (opens in new tab) kanssa.

Kuvien perusteella puhelimessa olisi uusi pyöreä kamerajärjestelmä. Kuvista voi lisäksi bongata Hasselbladin brändäyksen ja kolme kennoa. Muita huomioita ovat tuttu Alert-säädin ja ilmeisesti Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäsiru.

Vuodettu renderöintikuva OnePlus 11 Prosta. (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Suosittelemme suhtautumaan tähän vuotoon tosin varauksella, sillä renderöinnit perustuvat ilmeisesti varhaiseen prototyyppiin OnePlus 11 Prosta. Siten muotoiluun on voitu tehdä sittemmin jo muutoksia.

OnePlus 11: mitä haluamme nähdä

Arvosteltuamme OnePlus 10 Pron ja yhtiön muut mallit sekä tietenkin laajemmin muita Android-puhelimia, haluaisimme nähdä nämä muutokset OnePlus 11:ssä.

1. Perusmalli

Onko OnePlus 10 Pro oikeasti "Pro", jos tarjolla ei ole lainkaan perusmallia? Mielestämme ei, mutta jostain syystä yhtiön lippulaivamalli vuodelle 2022 saapui Pro-liitteen kera.

Koska tuoteperheeseen kuuluu vain yksi malli, OnePlus voi julkaista puhelimen ainoastaan yhteen hintapisteeseen. Toisin sanoen käyttäjät eivät voi valita edullisempaa tai kalliimpaa vaihtoehtoa.

Haluaisimme nähdä OnePlus 11:n saapuvan ainakin kahden mallin, ehkä jopa kolmannen, kera.

2. Selkeämpi julkaisu

Kun puhelinvalmistajat julkistavat laitteensa isojen tilaisuuksien ja mainosten kera, ne herättävät usein kiinnostuksen. OnePlus 10 Pron kohdalla tapahtui jotain täysin päinvastaista.

Puhelin julkaistiin alkujaan jo tammikuussa, mutta ainoastaan Kiinassa. Muulle maailmalle se esiteltiin uusiksi helmikuussa MWC 2022:ssa, ja vielä kerran uudestaan huhtikuussa, jolloin se oli tuotu jo joillekin markkina-alueille myyntiin.

Julkaisu oli monille käyttäjille sekava, ja kun puhelin viimein saapui myyntiin, se oli jo vanha uutinen. Haluaisimme nähdä seuraavana vuonna tiivistetyn ja kohdennetumman julkaisun.

OnePlus 10 Pron julkaisu oli outo ja pitkitetty. (Image credit: Future)

3. Parempi tarkennus kameraan

OnePlus 10 Pro ei ole paras mahdollinen puhelin zoom-kuvaukseen. Vaikka siinä oleva 3,3-kertainen tarkennus on parempi kuin monissa samanhintaisissa kilpailijoissa, se ei vastaa muiden Pro-mallien 5- tai jopa 10-kertaista tarkennusta.

Lisäksi telelinssin 8 megapikselin kenno ei ole kovin suotuisa tarkennukseen, sillä alhaisen resoluution lisäksi se rajaa myös digitaalisen tarkennuksen mahdollisuuksia.

Toivottavasti saamme OnePlus 11:een entistä paremman telelinssin, jolla kääntää valokuvaajat puoleensa.

4. Pienempi vaihtoehto

OnePlus 10 Pro on iso puhelin, mikä ei ole itsessään huono juttu. Kookas näyttö tarkoittaa entistä enemmän käyttötilaa, mutta sitä on myös vaikeampi käsitellä.

Jos OnePlus 11:stä saadaan useita malleja, toivottavasti yksi näistä on myös kooltaan pienempi.

Xiaomi teki vastaavan peliliikkeen Xiaomi 12:n kanssa ja samaa on tehnyt myös Samsung. Toivottavasti OnePlus seuraa pian perässä.