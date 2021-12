Valtaosa Intel Alder Lake -mobiilisuorittimista on vuotanut verkkoon

Intel Alder Lake -mobiiliprosessorit ovat vuotaneet verkkoon ennen aikojaan. Vuoto tarjoaa yksityiskohtaisen katsauksen Intelin uuteen rautaan, jonka arvellaan saapuvan virallisesti tammikuun alussa järjestettävässä CES 2022 -tapahtumassa.

Uudet H- sekä P-sarjalaiset mobiilisuorittimet huomasi ensiksi BenchLeaks, joka skannaa testisivustoja tuntemattomista komponenteista. Vuodon tarjoamia tietoja on syytä tarkastella skeptisesti, sillä jotkin arvot ja testitulokset ovat selvästi pielessä. Esimerkiksi erään prosessorin maksimikellotaajuus on huomattavasti suurempi, kuin mitä se voisi oikeassa maailmassa olla. Testiraportin mukaan Core i5-12450H:n maksimikellotaajuus on 26,0 GHz, joka on arvona hullunkurinen.

Geekbench 5 -testitulokset eri suorittimien välillä vaihtelevat rajusti. Core i7-12700H on saanut moniydintestistä kaksi kertaa enemmän pisteitä kuin i9-12900HK. Epäjohdonmukaisuudet eivät jää siihen, vaan Core i7-1260P on saanut yksiydintestissä enemmän pisteitä kuin Core i7-12800H, vaikka aiemmin mainitussa on vain hieman yli puolet lämpötehosta H-sarjalaiseen verrattuna. Suorituskykytesteillä on ollut haasteita mitata Alder Lake big.LITTLE-arkkitehtuuria, mikä voisi osaltaan selittää oudot tulokset.

On olemassa myös pieni mahdollisuus, että kaikki testitulokset ovat oikeita. Suorituskykytestejä ei ole vielä säädetty uunituoretta teknologiaa varten, minkä vuoksi vuodetut ja epäviralliset testitulokset voivat näyttää tältä.

Listasimme vuodetut mobiilisuorittimet alkaen P-sarjalaisista. Näiden mallien arvellaan olevan suunniteltu kevyemmille kannettaville, kuten Ultrabookille. P-sarja korvaa todennäköisesti olemassa olevan U-sarjan. GeekBenchin testitulokset i5-1240P-, i7-1260P ja i7-1280P-suorittimista ovat alla.

Intel Alder Lake P-sarjalaisten testitulokset Suoritin Ytimet / Säikeet Kellotaajuus (Perus / Maksimi) L3-välimuisti Yksiydintesti Moniydintesti i5-1240P 12 / 16 2,09 GHz / 4,389 GHz 12 Mt 1 149 3 060 i7-1260P 12 / 16 2,49 GHz / 4,588 GHz 18 Mt 1 721 9 697 i7-1280P 14 / 20 2,00 GHz / 4,688 GHz 24 Mt 1 602 6 369

Geekbench-sivustolle ovat vuotaneet myös H-sarjan mobiilisuorittimet, jotka ovat suorituskykyisempiä kuin P-sarjalaiset ja siitä syystä suunniteltu pelikannettaviin ja yrityskannettaviin. Näitä malleja ovat Core i5-12450H, i5-12500H, i5-12650H, i7-12700H, i7-12800H, and i9-12900HK. H-sarjalaisten maksimikellotaajuudet jätettiin vertailusta pois, sillä niiden arvot olivat hyvin outoja.