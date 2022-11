Valtaosa henkilökohtaisista langattomista verkoista on suojaamattomia

Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa internetin käyttäjistä eivät suojaa omaa WiFi-verkkoaan salasanalla, mikä jättää heidät haavoittuvaisiksi potentiaalisia hyökkäyksiä vastaan.

PC Maticin julkaiseman raportin mukaan 89 prosenttia käyttäjistä ei ole asettanut lainkaan salasanaa reitittimelle, ja 7 % vastanneista ei edes tiennyt, oliko heillä salasanaa vai ei.

Salasanan vaihtaminen on kyselyn mukaan tuottanut niin ikään ongelmia, sillä 9 prosenttia salasanaa käyttävistä kertoi, etteivät he ole koskaan vaihtaneet alkuperäistä salasanaa. Yhdeksän prosenttia vastanneista myönsi, etteivät he osaisi edes vaihtaa salasanaa, ja 37 % kertoi, ettei salasanaa ole vaihdettu sitten reitittimen käyttöönoton jälkeen.

Osa perusturvallisuutta

Onneksi raportissa ilmenevät tiedot eivät ole pelkästään huonoja, sillä lähes neljännes vastanneista (23 %) kertoi vaihtavansa WiFi-salasanansa vuoden välein. 22 prosenttia vastanneista kertoi tekevänsä saman kuukausittain.

Oman reitittimen suojaaminen on yksi tärkeimpiä tapoja suojata koti tai yritys ulkopuolisilta verkkohyökkäyksiltä. Reitittimet toimivat yhteyspisteinä kaikkien internetiin kytkettyjen laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelinten ja muiden IoT-laitteiden kohdalla.

Potentiaalinen hyökkääjä voi hyödyntää suojaamatonta reititintä käyttämällä käyttäjän kaistaa itselleen, sekä väärinkäyttää reitittimen mahdollisia haavoittuvuuksia päästäkseen käsiksi henkilökohtaisiin tietoihin.

Langattoman verkon salasanasuojauksen lisäksi käyttäjiä suositellaan päivittämään reititin säännöllisesti uusilla firmware-päivityksillä, sillä ne suojaavat laitetta potentiaalisilta hyökkäyksiltä.

Valitsimme markkinoiden parhaat reitittimet

Lähde:: AtlasVPN (Avaa uuteen ikkunaan)