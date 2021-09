The Sims 4 saa ilmaisen päivityksen myötä värivaihtoehtoja ja jatkossa myös uutta muotia

The Sims 4 on saanut ison ja ilmaisen päivityksen, joka lisää yli 1000 värivaihtoehtoa tavaroille. Myöhemmin syksyllä on luvassa myös uusia Aasiasta inspiroituneita muotipaketteja.

Päivitys on osa The Sims 4:n Season of Selves -syysteemaa. Uusi sisältö "uhmaa rajoja ja normeja, rohkaisee itsensä toteuttamiseen ja luovuuteen, lisää uusia väriulottuvuuksia Sims-tiloihin ja helpottaa pelaamista uusilla tavoilla."

Ilmaisen sisältöpaketin lisäksi EA Maxis on paljastanut myös kaksi uutta muotipakettia, jotka ovat nimeltään Fashion Street ja Incheon Arrivals.

(Image credit: EA)

Fashion Street -paketti lisää uusia vaatteita ja asusteita, jotka ovat saaneet inspiraationsa Mumbain ostoskadusta. Pakettiin sisältyy esimerkiksi nenäkoruja, henna-tatuointeja ja rannerenkaita.

Incheon Arrivals -paketti tuo pelaajille sen sijaan eteläkorealaista muotia. Odotettavissa on trendikästä ja minimalistista ulkoasua esimerkiksi pitkien takkien ja huppareiden muodossa.

Molemmat paketit saapuvat PC:lle, PS4:lle, PS5:lle, Xbox Onelle ja Xbox Series X/S:lle lokakuun 5. päivä.

Uudistukset ovat osa EA Maxis -studion uutta linjausta, jonka mukaan yhtiö pyrkii parantamaan pelissä jo olemassa olevaa sisältöä.