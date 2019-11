Suosittu Quora-palvelu hakkeroitiin – noin 100 miljoonan käyttäjän tiedot vietiin

Quora on kertonut saaneensa viime viikolla selville,että hakkerit ovat päässeet heidän järjestelmiinsä ja varastaneet noin 100 miljoonan käyttäjän tiedot.

Datamurron tarkempia yksityiskohtia ei ole vielä paljastettu, mutta tekijöiden matkaan on mahdollisesti päätyneet käyttäjätunnukset, salatut salasanat, sähköpostiosoitteet sekä muista palveluista tuodut tiedot, kuten kontaktit.

Myös suosittua kysymys–vastaus-palvelua käyttäneiden käyttäjien yksityiset toiminnot, kuten vastauspyynnöt, viestit ja äänestykset ovat saattaneet joutua myös varastetuiksi.

Blogiviestissään Quoran toimitusjohtaja Adam D'Angelo sanoo: "Olemme hiljattain huomanneet, että osa käyttäjiemme tiedoista on paljastunut laittomia keinoja hyödyntäneen kolmannen osapuolen vuoksi. Selvitämme tapausta pikaisesti ja huolehdimme tarvittavista toimenpiteistä, ettei vastaavaa pääse käymään jatkossa."

Hän myös tähdensi, että "valtaosa hakkereille päätyneestä datasta oli jo entuudestaan julkista Quorassa", mutta totesi samalla "tilien ja yksityistietojen murron olevan vakava asia."

Lue arvostelumme Quorasta

Viimeisin tapaus

Quora on parhaillaan yhteyksissä kaikkiin niihin käyttäjiin, joiden tiedot on varastettu, ja on ennaltaehkäisevästi nollannut salasanat kaikilta sellaisilta käyttäjiltä, joiden yhtiö epäilee joutuneen murron kohteeksi.

Tapaus on viimeisin suuren kokoluokan tietomurroista, joita on nähty viimeaikoina. Viime viikolla datamurron kohteeksi joutuivat yli 500 miljoonan Marriott-hotellin kävijän tiedot, kun taas tuhannet luottokorttitiedot varastettiin British Airwaysilta syyskuussa.

Quoran perustivat entinen Facebookin työntekijä D'Angelo ja Charlie Cheever. Palvelu julkaistiin vuonna 2010. Se hyödyntää yhteisövetoista kysymys–vastaus palvelua, jossa kuka tahansa voi kysyä, vastata, editoida ja järjestellä kysymyksiä. Käyttäjien antamat vastaukset ovat tunnetusti todella syvällisiä ja hyvin tutkittuja.

Lähde: The Verge