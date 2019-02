Suomalaisyhtiö Necunos julkaisi maailman ensimmäisen "täysin yksityisen älypuhelimen"

Suomen pitkät matkapuhelinperinteet saivat tänään jatkoa, kun monelle tuntematon Necunos julkaisi uuden tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan panostavan Necunos NC_1:n.

Yhtiö itse mainostaa puhelinta "maailman ensimmäisenä modernina älypuhelimena, joka on täysin yksityinen". Koko NC_1:n suunnittelu on tehty tietoturvan ehdoilla, sillä puhelimeen ei tällä hetkellä saa edes SIM-korttia.

Laitteen ideana on tarjota vaihtoehto ihmisille, jotka kaipaavat täyttä yksityisyyttä. Yritys itse mainitsee kohderyhminä esimerkiksi terveydenhuollon, rahoitusalan, journalismin, hallinnon, yritykset ja autot (älykkäät puhelimiin yhdistetyt autot ovat alttiimpia hyökkäyksille).

Necunoksen kuluttajille suunnattu NC_1 ja yrityskäyttäjille tehty NE_1 ovat vielä melko varhaisessa kehitysvaiheessa. Mallejakin valmistetaan aluksi vain 500 kappaletta. Sen taustalla oleva idea on kuitenkin kiinnostava.

Puhelin eroaa perustavanlaatuisesti muista kilpailijoistaan, sillä siinä ei ole Android-käyttöjärjestelmää, vaan ostaja saa itse päättää, minkä käyttöjärjestelmän haluaa. Vaihtoehtoina on ostaa puhelin kokonaan ilman käyttöjärjestelmää, Plasma Mobilella (Debian tai postmarketOS), Maemo Lestellä, Nemo Mobilella tai LuneOS:llä. Puhelimen saa itse asiassa tilattua jopa irrotetulla näytöllä.

Kaikki puhelimen komponentit ovat niin sanottuja open source -komponentteja, jotta lopputuloksena olisi mahdollisimman itsenäinen laite, joka ei ole riippuvainen suurista yhtiöistä. Yhtiön tarkoituksena on kehittää entistä avoimempi ja läpinäkyvämpi ekosysteemi, joka varmistaa sen, että käyttäjä pystyy aidosti hallita omia tietojaan.

Puhelimen suorittimena on ARM Cortex-A9, RAM-muistia on vain 1 Gt ja tallennustilaakin ainoastaan 8 Gt. Akun kapasiteetti on 3 500 mAh ja näytön koko on 5 tuumaa. Puhelimessa on myös 5 megapikselin kamera. Sen ainoa yhteysvaihtoehto on WiFi, sillä laitteeseen ei saa lainkaan SIM-korttia.

Nämä valinnat kertovat siitä, ettei puhelinta ole suunnattu aivan tavallisille tallaajille. Ensimmäinen "community edition" on yhtiön omien sanojen mukaan suunnattu "kehittäjille, varhaisille omaksujille sekä FOSS- ja Linux-intoilijoille".

Laite ei ole myöskään aivan halpa, sillä se maksaa valmistajan omassa verkkokaupassa huimat 1 199 €. Se on kova hinta yksityisyydestä, mutta täytyy muistaa, että kyseessä on vielä lähinnä konseptilaite.

Necunos aikoo tuskin koskaan päätyä suuren mittakaavan valmistajaksi kuluttajamarkkinoille, mutta jäämme silti seuraamaan mielenkiinnolla, miten yhtiön tarina kehittyy.