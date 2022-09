Samsungin mainos ivailee surutta iPhone 14 -malleille

Samsungin tuorein mainosvideo kehottaa iPhonesta kiinnostuneita varovaisuuteen, sillä ensi viikon esittelytilaisuus on yhtiön mukaan pettymys.

Apple valmistautuu syyskuun 7. päivä järjestettävään Far Out -tilaisuuteen. Siinä esiteltäneen iPhone 14, Apple Watch 8 sekä kenties muutama HomePod 2:n tai AirPods 4:n kaltainen yllätyslaite.

Samsungin markkinointiosaston luomus vihjaa kieli poskessa, että esittelytilaisuuden anti saa päät kääntymään toiseen suuntaan. Heidän mukaan taitettava Samsung Galaxy Z Flip 4 sekä huippukameralla varustettu Samsung Galaxy S22 näyttäytyvät Applen uutuuksien rinnalla entistä kiinnostavampina ja vaikuttavampina tuotteina.

Vaikka iPhone 14 on vielä julkistamatta, tiedämme huhujen ja vuotojen pohjalta lähes kaikki yksityiskohdat. Mallissa nähtäneen hieman Samsungin lippulaivamallistoa heikompi kamerakokonaisuus, sillä Applen puhelimessa on huhujen mukaan 48 MP pääkamera. Samsung nokittaa S22-perusmallin 50 MP ja Samsung Galaxy S22 Ultran 108 MP pääkameralla.

Pikavertailussa Samsung Galaxy S22 ja iPhone 14

Emme voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä puhelimista ennen kuin olemme testanneet iPhone 14:n perinpohjin. Ennakkotietojen valossa vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei Samsung Galaxy S22 ole ainakaan niin paljoa parempi kuin mitä yhtiö väittää.

Huhujen mukaan molemmissa puhelimissa on 6,1-tuumainen OLED-näyttö. Tarkkuuden puolesta Apple on hieman etevämpi, sillä iPhone 14:ssä on väitetysti 2 532 x 1 170. Vertailun vuoksi S22:n vastaava lukema on 2 340 x 1 080. Käytännössä tätä eroa voi tuskin silmällä huomata.

Samsung ottaa pienen niskalenkin RAM-muistin kohdalla. Yhtiön puhelimessa on sisäistä muistia 8 Gt, kun taas Applen puhelimessa on todennäköisesti 6 Gt. Vastaavasti Galaxy S22:n suoritin ei ainakaan benchmark-testeissä päihittänyt iPhone 13 -puhelimien A15-järjestelmäpiiriä. Käytännössä suorituskyky on siis tasapeli.

Lopuksi on vielä puhuttava rahasta. Molemmat mallit lienevät suunnilleen samanhintaisia. S22:n suositushinta on Suomessa 899 €. iPhone 14 maksanee julkaisussaan 929 €.

Osa tiedoista voi olla virheellisiä, joten virallisia teknisiä ominaisuuksia joudutaan odottamaan ensi viikkoon asti. Todennäköisesti iPhone 14 ja Samsung Galaxy S22 ovat kuitenkin monilta osin tasaveroinen kaksikko. Ei siis välttämättä kannata tehdä ostopäätöstä pahimman kilpailijan tekemän pilkkavideon pohjalta.

